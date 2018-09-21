Лев Додин покажет в новом сезоне спектакль по роману Достоевского "Братья Карамазовы"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Малый драматический театр - Театр Европы (МДТ) открыл в пятницу свой 74-й сезон спектаклем "Страх любовь отчаянье", поставленный народным артистом России Львом Додиным по пьесам Бертольта Брехта. Эта работа мастера была удостоена национальной премии "Золотая маска" в номинации "Лучший драматический спектакль большой формы".
"В этом сезоне Лев Додин продолжит сочинение спектакля по роману Федора Достоевского "Братья Карамазовы". Премьера намечена на весну 2019 года", - сообщает пресс-служба театра.
Достоевский - по-особому притягательный писатель для этого мастера с тех пор, как в 1981 году он поставил спектакль "Кроткая" на Малой сцене Большого драматического театра. Спустя десять лет он обратился в роману "Бесы". Этот трехчастный спектакль который критики назвали "тотальным погружением в мир Достоевского", играется с небольшими паузами в течение целого дня. Столь же богатый материал для погружения в Достоевского предоставляют и "Братья Карамазовы", над театральным прочтением которого Лев Додин работает уже не первый год.
Как сообщает пресс-служба, "в планах этого сезона - выпуск второй части Фестиваля-исследования под общим названием ":да не судимы будете". Театр интересует проблема взаимоотношений художественного произведения с миром, который это произведение воспринимает, с отдельными людьми, с коллегами творца, с властью, с обществом. Второе исследование фестиваля - "Народ против Флобера" - посвящено судьбе романа Гюстава Флобера "Мадам Бовари".
Первым таким исследованием в марте этого года стал спектакль "Вакханалия. Пастернак", посвященный роману "Доктор Живаго". Он основан на документальных свидетельствах, среди которых есть письма, дневники, высказывания в прессе и сам текст произведения. В фокусе внимания всех спектаклях этого цикла - судьба произведений великих поэтов и писателей, зачастую не связанная с биографией авторов.
В ближайших гастрольных планах МДТ - участие с 17 по 20 октября в Биеннале театрального искусства в Москве со спектаклем "Коварство и любовь", а также ноябрьские гастроли спектакля "Жизнь и судьба" в Казани.