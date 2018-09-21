Театр имени Веры Комиссаржевской готовит спектакль "Матренин двор" к юбилею Солженицына

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Академический драматический театр имени Веры Комиссаржевской отметит 100-летие со дня рождения Александра Солженицына спектаклем по его рассказу "Матренин двор". Над этой постановкой работает главный режиссер труппы Леонид Алимов, чьим спектаклем "Доктор Живаго" по Борису Пастернаку театр открыл в пятницу свой 77-й сезон.
"Мы считаем важным событием приход в наш театр на должность главного режиссера Леонида Алимова, который начал работу с постановки грандиозного спектакля "Доктор Живаго" и завоевал уважение артистов. Его новый спектакль "Матренин двор" - одна из главных премьер сезона", - сказал корреспонденту ТАСС художественный руководитель театра заслуженный деятель искусств России Виктор Новиков. А спектакль "Доктор Живаго" труппа покажет в октябре на Международном фестивале имени Лао Шэ в Пекине и в культурной программе Дней Санкт-Петербурга в Сербии и Хорватии.
Режиссер Григорий Дитятковский приглашен поставить пьесу-сказку Карло Гоцци "Женщина-змея". К творческому юбилею народной артистки России Тамары Абросимовой на Малой сцене будет поставлена пьеса "Если сначала..." Эрика-Эмманюэля Шмитта (режиссер - Олег Куликов). Театр принял к постановке комедию "Скелет в шкафу" петербургского сатирика Семена Альтова, который до этого выступал как концертирующий писатель.
Как сообщил Новиков, в нынешнем сезоне труппу пополнили шесть молодых актеров, закончивших мастерскую Сергея Бызгу в Российском государственном институте сценических искусств. И все они сыграют свои первые роли в премьерных спектаклях.
В числе гастрольных планов труппы - творческий отчет Москве, где петербуржцы покажут новые работы на сцене Театра Ленком. А спектакль "Гамлет quest" в сценической версии Романа Смирнова будет показан на Шекспировский фестиваль в Охриде (Македония).