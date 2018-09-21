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Победитель первого конкурса скрипачей Спивакова выступит с концертами в городах США

Даниэлю Лозаковичу также вручили скрипку стоимостью около €100 тыс., изготовленную в 1895 году итальянским мастером Карло Джузеппе Оддоне

УФА, 21 сентября. /ТАСС/. Победитель первого международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова шведский музыкант Даниэль Лозакович выступит с концертами в городах США. Об этом сообщил в пятницу журналистам в Уфе художественный руководитель смотра народный артист СССР Владимир Спиваков.

Лозакович родился в 2001 году в Стокгольме. По итогам прошедшего в 2016 году в Уфе первого конкурса скрипачей он признан лауреатом первой премии. Наградой юному музыканту стала скрипка стоимостью около €100 тыс., изготовленная в 1895 году итальянским мастером Карло Джузеппе Оддоне.

"Лозакович получил невероятный контракт с крупнейшей звукозаписывающей компанией Deutsche Grammophon, и в 2019 году вместе с Национальным филармоническим оркестром России под моим управлением нас ждет большое турне в США. Даниэль выступит солистом", - рассказал Спиваков.

"После первого конкурса 7,5 тыс. детей пошли в музыкальные школы, стали учиться музыке, это главное достижение. Я очень счастлив, что в моем родном городе такое событие", - добавил Спиваков.

В пятницу в Уфе завершился второй международный конкурс скрипачей, который проходил 17-21 сентября. Лауреатом первой премии стала 15-летняя Мария Дуэньяс из Испании. Всего по результатам отборочного тура в конкурсе участвовали 12 молодых исполнителей в возрасте от 16 до 26 лет из шести стран.

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ШвецияСШАИспанияРоссияСпиваков, Владимир Теодорович
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