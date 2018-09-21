Фестиваль "Круг света" открылся шоу "Карнавал света" на Гребном канале

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Мультимедийное шоу "Карнавал света" на Гребном канале, сочетающее в себе световые, лазерные проекции и пиротехнические эффекты, открыло фестиваль "Круг света", который проходит в Москве с 21 по 25 сентября, передает корреспондент ТАСС.

"К этой истории мы шли долго, очень долго пытались придумать какую-то идею для шоу, которое хорошо бы отражало фантастичность такого инструмента как свет, огонь. Конферансье будет персонаж вроде Чеширского Кота и Безумного Шляпника. Это фантастический набор номеров, где герои не всегда артисты, а иногда целые стихии: в столбах пламени возникнет огненный джин, в струях фонтанов проплывут сирены, маг покажет фокусы, искажая пространство", - рассказал режиссер-постановщик фестиваля Владимир Демехин.

Организаторы отмечают, что в этом году они хотели отказаться от применения пиротехники в шоу, однако в конце представления зрителей все же ждет грандиозный фейерверк, который в первый день продолжится 15 минут. За все дни проведения фестиваля на Гребном канале будет произведено более 45 тыс. залпов фейерверка.

По мнению студентки Ксении, которая посетила фестиваль впервые, шоу похоже на волшебство. "Это мой первый фестиваль и, честно признаться, когда я сюда шла, то не ожидала, что шоу будет такого размаха! Это какое-то светозвуковое волшебство! На следующий год обязательно пойду снова", - сказала девушка.

Восьмой по счету фестиваль "Круг света" охватит семь площадок столицы, его примет парк "Коломенское", Гребной канал, парк "Царицыно", Театральная площадь, "Музей Победы" на Поклонной горе, концертный зал "Мир" и центр Digital October. Вход на мероприятия свободный, на события на крытых площадках необходима предварительная регистрация.

Первый фестиваль "Круг света" состоялся в октябре 2011 года. Были показаны более 360 инсталляций, тогда основными площадками мероприятия стали Красная и Манежная площади, а также Парк Горького. Тогда же были организованы первые конкурсы для световых дизайнеров "Видео-арт" и "Лаборатория света". Первый фестиваль посетили около 300 тыс. зрителей.