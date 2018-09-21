Победительница конкурса скрипачей в Уфе сыграла с оркестром под управлением Спивакова

На сцене концертного зала "Башкортостан" Дуэньяс исполнила концерт для скрипки с оркестром №1 Никколо Паганини, за дирижерским пультом стоял сам Спиваков.

"Я мечтала сыграть на одной сцене с маэстро с семи лет, когда начала заниматься музыкой. Я очень благодарна за эту возможность, а победа стала для меня неожиданностью", - сказала она журналистам после выступления.

Художественный руководитель конкурса народный артист СССР Владимир Спиваков признал, что девочка "талантлива, любит музыку и стремится играть лучше и лучше". "В свои 15 лет я не играл так хорошо. Мы зажгли новую звезду", - заметил он.

"Мария родилась в многодетной семье. Впервые мне довелось услышать ее на фестивале в Москве, когда ей было 11 лет, она замечательно исполнила испанский танец. Я пригласил ее к себе в кабинет в [Московском международном] Доме музыки и посоветовал учиться в Вене у профессора Бориса Кушнира, что она и сделала, ее семья переехала в Австрию. Она теперь будет играть с оркестром, ее ждет хорошее будущее", - заключил Спиваков.

Конкурс проходил в Уфе 17 - 21 сентября. По результатам отборочного тура участниками стали 12 молодых исполнителей в возрасте от 16 до 26 лет из шести стран. В финал прошли лишь четверо. Впервые подобный конкурс прошел в 2016 году на родине Спивакова в Уфе.