В Петербурге объявлены победители международного кинофестиваля "Послание к человеку"

Публичные показы работ отечественных и зарубежных режиссеров, получивших призы в разных конкурсных программах смотра, состоялись в субботу на нескольких городских площадках.

"Жюри международного конкурса присудило Гран-при венгерско-германскому фильму "Пленница" режиссера Бернадетт Туза-Риттер. Лучшим дебютом признано "Далекое созвездие" режиссера Шевона Мизрахи совместного производства США, Турции и Нидерландов", - отметили организаторы.

В рамках международного конкурса лучшим короткометражным анимационным фильмом стала четырехминутная польская лента "О, Боже!" молодого режиссера Бетины Божек. Среди документальных короткометражек победил французский фильм "Хорошее образование" режиссера Гу Ю, в игровом "коротком метре" жюри отметило шведскую картину "Чулки" Йоханны Ритель. Лучшим полнометражным документальным фильмом названа "Белая мама" российских режиссеров Евгении Останиной и Зоси Родкевич.

В национальном конкурсе члены жюри отдали свой голос за лучший фильм ленте "Песни для кита" Руслана Федотова - ему вручили приз "Кентавр" и денежный приз в размере 50 тыс. рублей. Еще одного "Кентавра" и премию в 30 тыс. рублей присудили фильму "Ничего личного" Евгения Милых с формулировкой - "За героев нашего времени".

В экспериментальном конкурсе лучшей стала восьмиминутная литовская лента "Царапины и пятна" режиссера Деймантаса Наркявичюса. Также жюри особо отметило российскую картину "Гимны Московии" Дмитрия Венкова, наградив ее дипломом с формулировкой "За эффектный образ Империи, который Восточная Европа потеряла, а Россия вновь отреставрировала".

Документальный фильм "Пленница", наряду с Гран-при, также был удостоен приза студенческого жюри фестиваля, в которое вошли студенты, специализирующиеся на режиссуре, кинокритике и киноведении. Приз жюри российской прессы достался документальной чешской картине "Мир по Далибореку" Вита Клусака, специальный приз присудили фильму "Дело Собчака" Веры Кричевской. Приз международной федерации кинопрессы получила лента "Белая мама". Награду почетного президента фестиваля с формулировкой "За правдивость и художественность" получил Ивар Селецкис за документальный фильм "Продолжение следует".

О фестивале

Начало киносеансов фестиваля стартовало 16 сентября. Этому событию был посвящен полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, который произвел специальный гость смотра - известный итальянский режиссер Паоло Соррентино. Мероприятия фестиваля проходили на центральных городских киноплощадках, в том числе в киноцентрах "Великан", "Родина", "Лендок", в Доме кино, в кинотеатрах "Аврора", "Англетер" и других.

В конкурсные программы XXVIII кинофестиваля "Послание к человеку" вошли более 70 фильмов, в том числе 10 мировых премьер, три - международные и более 30 - российских. За возможность быть отобранными для участия в нем в этом году состязались кинофильмы различных жанров из 98 стран.

Международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов "Послание к человеку" проходит при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Санкт-Петербурга. Смотр был основан в 1989 году режиссером-документалистом Михаилом Литвяковым. С 2010 года президентом фестиваля является режиссер документального и игрового кино, народный артист России Алексей Учитель.