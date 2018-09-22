В Архангельской области прошел первый открытый конкурс видеороликов на стихи

АРХАНГЕЛЬСК, 22 сентября. /ТАСС/. Итоги первого открытого конкурса видеороликов на стихи "Поэзия в кадре", стартовавшего 8 августа, подвели в субботу в рамках фестиваля "Поэтическая картошка", который проходит в Коношском районе Архангельской области. Об этом ТАСС сообщила заведующая отделом библиотечно-информационного маркетинга Коношской центральной районной библиотеки Светлана Лобанова.

"Впервые в рамках фестиваля "Поэтическая картошка" мы объявили конкурс видеороликов по трем номинациям: "Видеоролики на стихи И. А. Бродского", "Видеоролики на стихи поэтов 1960-х годов", "Видеоролики на стихи современных поэтов XX-XXI веков". У нас было подано 59 заявок, как мы подсчитали, от 75 человек из 25 населенных пунктов из Архангельской, Вологодской областей, Республики Коми и Санкт-Петербурга. В финал вышло шесть работ", - рассказала ТАСС Лобанова.

Ролик должен был представлять собой авторское прочтение произведения продолжительностью не более четырех минут. В состав жюри вошли режиссер и писатель Николай Якимчук (Санкт-Петербург), продюсер Роман Жигалов (Москва) и представитель Союза кинематографистов России в Архангельске Анатолий Конычев. "Ролики, конечно, очень разношерстные, есть работы очень хорошего качества и даже анимационные работы. Мне было приятно, что один ролик оказался на стихотворение, которое мне когда-то очень нравилось", - сказал ТАСС Конычев, который провел на фестивале мастер-класс.

Победителем в номинации "Видеоролики на стихи И.А. Бродского" стала Надежда Савина из Холмогорского района Архангельской области, в номинации "Видеоролики на стихи поэтов 1960-х годов" Елена Чугаева из села Грива Республики Коми. "В номинации "Видеоролики на стихи современных поэтов XX-XXI веков" жюри не смогло выбрать одного победителя, их у нас два: Александра Крехалева из Мирного и Елена Волова из Красноборска Архангельской области", - сказала Лобанова.

Фестиваль "Поэтическая картошка" проводится с 2016 года с целью популяризации творчества Иосифа Бродского, который в 1964-1965 годах отбывал ссылку в деревне Норинской Коношского района. "В этом году мы выбрали две темы: кино и 1960-е годы. Участников мы погружаем в атмосферу той эпохи при помощи интерактивных площадок: в Норинской мы традиционно будем копать картошку, вспомним, как "на картошку" отправляли студентов и интеллигенцию. В Норинской у нас будет также спортивно-игровая площадка с играми тех лет, а в Коноше пройдет мастер-класс по танцам 1960-х", - рассказала ТАСС заместитель директора библиотечной системы Коношского района Наталия Малыгина, уточнив, что на фестиваль приехали участники из Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельской области.