Киновед рассказал о первых впечатлениях зрителей фильма Кеосаяна про Крымский мост

ЯЛТА, 22 сентября. /ТАСС/. Первыми зрителями нового фильма Тиграна Кеосаяна "Крымский мост. Сделано с любовью!" о стройке в Керченском проливе стали в субботу ялтинцы и гости Международного кинофестиваля "Евразийский мост". Как рассказал ТАСС глава Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ Кирилл Разлогов, картина публике понравилась.
Лента включена в программу "Панорама" международного кинофестиваля, который будет проходить в Ялте до 25 сентября. В российский прокат она выйдет 1 ноября. "Сегодня была предпремьера, - пояснил Разлогов. - Зрители смотрели фильм с интересом, он им явно понравился. Правильная идея была показать картину в Крыму".
По словам киноведа, новая картина Кеосаяна - типичный пример фильма, который делался по заказу государства. "Он сделан талантливыми людьми, с большими техническими возможностями, с известными актерами, - считает Разлогов. - Создатели фильма пытались соединить современную историю с Крымским мостом с личными историями персонажей".
"То, что мне действительно понравилось - это пролог про военное время, там все очень трогательно, - поделился кинокритик. - Сценарий немножко рассыпается, подчас трудно следить за перипетиями".
В главных ролях в фильме - Алексей Демидов, Екатерина Шпица, Артём Ткаченко, Сергей Никоненко, Юрий Стоянов, Ирина Розанова и другие. Один из сценаристов фильма - Маргарита Симоньян.