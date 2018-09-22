Гости фестиваля "Круг света" на Поклонной горе увидели историю объединения русских земель

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Вехи объединения русских земель вокруг Москвы, легендарные самолеты конструктора Сергея Илюшина и корабли Алексея Крылова увидели москвичи и гости столицы в субботу благодаря лазерным и световым проекциям на фасаде Музея Победы на Поклонной горе. Посмотреть на шоу в рамках второго дня фестиваля "Круг света" собрались тысячи человек, передает корреспондент ТАСС.

По словам креативного директора коммуникационной группы LBL Вячеслава Гаврилова, представляющего уполномоченного организатора фестиваля "Круг света", первая часть показа называется "Москва - сердце России". Это рассказ о том, как русские земли объединялись вокруг Москвы. Главным героем этой новеллы стал святой Георгий, который "сошел" с герба Москвы и "провел" зрителей через всю историю: от древнейших времен до строительства Керченского моста, связавшего Крым и Таманский полуостров.

"Фасад здания музея - это панорамный экран длиной более 270 метров и высотой 25 метров. Представление впечатляющее, учитывая масштаб нашей площадки. Гости увидели яркий рассказ о событиях истории России от Древней Руси до возведения Керченского моста", - сообщил ТАСС директор Музея Победы Александр Школьник.

"Конечно, такие фестивали украшают столицу. Мы пришли сюда с детьми. Обязательно нужны такие показы и с экскурсом в историю", - поделилась впечатлениями москвичка Олеся.

А жительница столицы Мария, которая привела на показ семилетнего сына, считает, что ему интересно увидеть информацию именно в такой форме. "Мы впервые на фестивале, сыну близка военная тематика, он не отрывает глаз, значит, нравится", - отметила она.

Конструкторы Победы

Вторая часть светового шоу на Поклонной горе была посвящена конструкторам Победы: музей на Поклонке словно раскрыл свой фасад и показал те технические достижения, которые связаны с победой в Великой Отечественной войне и дали дальнейший толчок развитию промышленности в стране. Особое внимание уделили авиаконструктору Сергею Ильюшину, автомобильному конструктору Виталию Грачеву, создавшему 80 серийных и экспериментальных автомобилей, кораблестроителю Алексею Крылову, под руководством которого были построены самые первые линкоры-дредноуты класса "Севастополь".

"Многие образцы техники, о которых рассказано в видеопроекциях, можно увидеть в экспозиции военной техники, вооружения и инженерных сооружений нашего музея. Музей Победы - крупнейший военно-исторический музей в мире. Только на открытой площадке музея представлено около 400 экспонатов артиллерии, авиации, бронетанковой и морской техники стран, участвовавших в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Всего же в фондах музея хранится более 300 тыс. предметов", - напомнил Александр Школьник.

По словам ученицы 6-го класса московской школы, гражданки Китая Кристины, фестиваль становится все интереснее. "Очень понравились военные песни, музыка и рисунки советские", - сказала она.

Завершился показ 15-минутным сеансом виджеинга: на Поклонной горе прозвучали переработанные в современном ключе военные песни, сопровождавшиеся видеорядом. В их числе "Путь-дорожка фронтовая", "Потому что мы пилоты", "Катюша". Повторы этого шоу можно увидеть каждый вечер на Поклонной горе до 25 сентября включительно. Сеанс длится 25 минут.

О фестивале

Восьмой по счету фестиваль "Круг света" начался 21 сентября, он охватывает семь площадок столицы: парк "Коломенское", Гребной канал, парк "Царицыно", Театральную площадь, Музей Победы на Поклонной горе, концертный зал "Мир" и центр Digital October. Вход на мероприятия свободный, на события на крытых площадках необходима предварительная регистрация.

Первый фестиваль "Круг света" состоялся в октябре 2011 года. Были показаны более 360 инсталляций, тогда основными площадками мероприятия стали Красная и Манежная площади, а также Парк Горького. Тогда же были организованы первые конкурсы для световых дизайнеров "Видео-арт" и "Лаборатория света". Первый фестиваль посетили около 300 тыс. зрителей. В этом году, по прогнозам организаторов, число посетителей достигнет 5 млн человек.