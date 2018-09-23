В Москве зрителям фестиваля "Круг света" показали историю Спартака и клип на песню "Би-2"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Фракиец Спартак, великие русские драматурги, "Би-2" и Оксимирон стали героями проекционного шоу "Круг света" на Театральной площади. В третий вечер фестиваля его центральная площадка собрала тысячи зрителей, передает корреспондент ТАСС.

В этом году фестиваль "Круг света" впервые задействовал фасады всех трех расположенных на площади театров: Большого, Малого и РАМТ. Первой гостям представили легенду о Спартаке - фракийце, в чью спокойную и счастливую жизнь ворвались римские легионеры, превратив его в раба, а затем в гладиатора. История его борьбы за личную свободу и свободу его возлюбленной зрители увидели в формате 270 градусов. "Мы намеренно отходили от живых персонажей или компьютерных - все показано на языке метафор, аллегорий, чтобы подчеркнуть переживания героев", - отметил креативный директор коммуникационной группы LBL - уполномоченного организатора фестиваля - Владимир Демехин.

Организаторы также решили повторить два световых представления прошлого года. Создатели шоу "Небесная механика" отправили осязаемую, меняющую пространство и разрушающую преграды энергию танца в путешествие между зданиями Малого театра и ГАБТ. Благодаря проекции Александр Островский "поднялся" со своего кресла у стен Малого театра и "рассказал" историю этой "Неподвластной времени" обители искусства и своих коллег - великих русских драматургов Николая Гоголя, Алексея Толстого и Антона Чехова.

На фасадах театров также продемонстрировали работы участников конкурса "Арт Вижн Классик" из России, Германии, Индонезии, Испании и Китая. Одной из них стало видео на песню группы "Би-2" и рэпера Оксимирона "Пора возвращаться домой", посвященное эмигрантам, которые вернулись в СССР в 1930-1950е годы. Видео вызвало большой интерес публики, не опускавшей камеры мобильных телефонов все четыре минуты.

Шоу, идущее часовыми циклами с 19:30 до 23:00, также покажут в следующие фестивальные дни, 24 и 25 сентября.

Восьмой по счету фестиваль "Круг света" начался 21 сентября, он охватывает семь площадок столицы: парк "Коломенское", Гребной канал, парк "Царицыно", Театральную площадь, Музей Победы на Поклонной горе, концертный зал "Мир" и центр Digital October. Вход на мероприятия свободный. По прогнозам организаторов, число посетителей в этом году достигнет 5 млн.