На фестивале "Круг света" показали историю Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Несколько тысяч жителей и гостей Севастополя посетили в выходные дни фестиваль "Круг света", посмотрев световой спектакль об истории города и иллюстрацию известных песен о нем. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Севастополя.

"Севастополь принял фестиваль "Круг света". Первый день завершился салютом, в этот же день проходил велофестиваль "Велоночь", и его участники также стали зрителями шоу. Сегодня световое шоу длилось с 19:00 до 22:00. Если говорить по итогам двух дней, то фестиваль собрал несколько тысяч зрителей - гостей и жителей города", - сказала представитель правительства Севастополя.

Фестиваль проходил в городе 22 и 23 сентября. На фасаде здания дворца детского и юношеского творчества циклично транслировали световое представление, состоящее из двух частей.

Первая, пятиминутная часть, представляет собой световой спектакль по истории Севастополя. Зрители получают возможность перенестись в античный Херсонес, стать свидетелями крещения князя Владимира, увидеть закладку Севастополя как форпоста Российской империи на Черном море, события Крымской войны и Второй обороны города во время Великой Отечественной войны, "прогуляться" по современному городу.

Вторая часть представления была посвящена известным музыкальным произведениям о Севастополе: "Севастопольский вальс", "По морям, по волнам", "Пусть качает" и другим.

Московский международный фестиваль "Круг света" 21-25 сентября проходит в столице в восьмой раз. Зрители могут увидеть красочные представления на Гребном канале, в парках "Царицыно" и "Коломенское", на Театральной площади и фасаде Музея Победы на Поклонной горе, также предусмотрены образовательная и концертная программа. Как сообщала ТАСС президент коммуникационной группы LBL, уполномоченного организатора фестиваля, Татьяна Лифантьева, в 2018 году мероприятие предложено было провести и в Севастополе.