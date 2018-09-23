В Бахрушинском музее открывается выставка к 25-летию театра Et Cetera

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Московский театр Et Cetera под руководством народного артиста РФ Александра Калягина отмечает 25-летний юбилей, которому посвящена выставка, открывающаяся в понедельник в Театральном музее имени А. А. Бахрушина. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Татьяна Никольская.

"Мы попробовали рассказать про свой театр, который строился 25 лет. Он продолжает строиться и сегодня, и будем надеяться, что это движение уже никогда не остановится. Появятся новые люди, новые имена, новые названия", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, посетители выставки увидят афиши всех спектаклей, созданных в Et Cetera за четверть века его существования: от первого спектакля "Дядя Ваня" А .П. Чехова в постановке Александра Сабинина до последней афиши, сделанной специально для Италии, где театр играл 14 и 15 сентября в рамках "Русских сезонов" спектакль "Ревизор. Версия" в постановке главного режиссера Et Cetera, народного артиста СССР Роберта Стуруа.

"На выставке также будут представлены макеты, костюмы, предметы и фрагменты декораций, будут названы имена всех, с кем мы имели счастье работать - артистов, режиссеров, художников", - заявила пресс-атташе театра.

"Посетителей выставки встретит сегодняшнее поколение артистов Et Cetera - талантливая труппа нашего театра, - подчеркнула она. - Зрители увидят и тех, кто не выходит на сцену, но без них ничего в театре не происходит - это монтировщики и реквизиторы, костюмеры и гримеры, бутафоры и осветители".

"Мы впустим зрителей в мир закулисья, расскажем о своей гастрольной деятельности, познакомим с работой цехов, позволим заглянуть на репетиции. Словом, представим жизнь театра во всей полноте и многообразии", - заверила пресс-атташе Et Cetera, добавив, что вернисаж состоится в понедельник в 17:00 в Музее имени Бахрушина.

О театре Et Cetera

Предпосылкой к образованию театра послужила самоорганизация труппы выпускниками курса Школы-студии МХАТ в 1990 году. За режиссерской помощью в постановках они обращались к Александру Калягину, который и стал основателем театра Et Cetera в 1993 году. Вновь созданный коллектив заявил о себе премьерой спектакля по пьесе Антона Чехова "Дядя Ваня".

Первые три года у Et Cetera не было своего здания, спектакли проходили на арендованных площадках и в других театрах - Драматическом театре имени Пушкина, Театре имени Вахтангова, Театре на Таганке.

В 1994 году заместитель мэра Москвы Владимир Ресин выделил театру конференц-зал для репетиций по адресу: Новый Арбат, дом 11. В 1996 году помещение реконструировали для нужд театра: построили кулисы и подмостки, нарастили сцену, оборудовали гримерки и зрительный зал на 400 мест. Обновленное помещение театра представили в сентябре 1997 года - там состоялась премьера спектакля "Смуглая леди сонетов" по пьесе Бернарда Шоу в постановке Романа Козака.

В 2002 году правительство Москвы выделило для постройки нового здания Et Cetera земельный участок площадью 0,19 га по адресу: Фролов переулок, дом 2. Строительство осуществлялось с 2003 по 2005 год.

В 2013 году департамент строительства Москвы объявил конкурс на создание второй очереди театра. Окончательный вариант нового корпуса театра был утвержден в 2015 году, его строительство началось в 2017 году. В сентябре 2018 года состоялось открытие нового корпуса Et Cetera, главный вход в который перенесен на Тургеневскую площадь и Мясницкую улицу. В новом здании располагаются фойе, гардероб, буфет, складские и репетиционные помещения.