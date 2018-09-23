Мемориальную доску народной артистке СССР Ие Саввиной откроют в Москве

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Мемориальная доска народной артистке СССР Ие Саввиной (1936 -2011) будет открыта в понедельник на доме, где жила актриса, по адресу: Большой Власьевский переулок, 9. Об этом ТАСС сообщила Мария Малкина, пресс-атташе Московского художественного театра (МХТ) им. А.П. Чехова, в котором более 30 лет прослужила актриса.

Собеседница агентства рассказала, что "инициаторами открытия памятной доски в честь Ии Саввиной стали артисты - друзья и коллеги Саввиной, жившие с ней в одном доме, работавшие с ней на сцене и в кино: Евгений Киндинов, Вера Васильева, Борис Клюев, Юлия Рутберг и другие".

Малкина напомнила, что сценическая карьера Саввиной началась в Московском театре имени Моссовета, в труппу которого она поступила в 1960 году и где прослужила почти 20 лет. "В Московский художественный театр Саввина пришла работать в феврале 1979 года, но участвовать в спектаклях начала раньше, - по приглашению художественного руководителя театра Олега Николаевича Ефремова", - уточнила пресс-атташе МХТ.

По ее словам, на мхатовской сцене артистка сыграла более 20 ролей, была занята в пьесах Грибоедова и Горького, Чехова и Шатрова, Вампилова и Петрушевской. В последние годы играла в спектаклях "Новый американец" по Сергею Довлатову, "Рождественские грезы" Надежды Птушкиной и "Кошки-мышки" Иштвана Эркеня.

Ия Саввина много снималась в кино, где сыграла около 50 ролей. Ее кинодебютом стала главная роль в фильме "Дама с собачкой", который был отмечен специальной премией Каннского фестиваля. На счету актрисы такие известные картины, как "Служили два товарища", "Сюжет для небольшого рассказа", "Частная жизнь", "Гараж", "Анна Каренина", "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж". Она также работала на телевидении, вела программы, посвященные русскому искусству.

"Сегодня в церемонии открытия памятной доски Ие Сергеевне Саввиной примут участие художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова Сергей Женовач, ректор Школы-студии МХАТ, директор Центрального Дома актера Игорь Золотовицкий, артисты Сергей Юрский, Наталья Тенякова, Алла Покровская, Вера Васильева и другие", - заключила пресс-атташе МХТ.