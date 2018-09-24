Представитель Кристины Орбакайте опроверг ее переезд в США

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Певица Кристина Орбакайте не намерена переезжать в США. Об этом заявил пресс-секретарь российской артистки Максим Обухов в беседе с корреспондентом ТАСС.

Ранее издание Starhit сообщило, что Орбакайте планирует переезд за океан, связав это "со спадом востребованности" в России.

"Это все неправда, сплетни. Вы можете посмотреть график Кристины на ее сайте: у нее много гастролей, выступлений в России и театр. Кристина никуда не переезжает и на этой неделе вернется в Москву", - сказал Обухов.

Пресс-секретарь также опроверг информацию о том, что артистка устроила дочь Клавдию в американскую школу.

Согласно официальному сайту певицы, с 9 по 11 октября она задействована в постановке "Двое на качелях" в московском театре "Современник", а затем отправляется в турне по Дальнему Востоку и Сибири.