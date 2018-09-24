Акция памяти "Бессмертный оркестр" под Вязьмой увековечит имена погибших в бою музыкантов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Акция памяти "Бессмертный оркестр" пройдет во вторник на Мемориальном поле под Вязьмой, где будут увековечены имена погибших в бою музыкантов Государственного духового оркестра Союза ССР. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил художественный руководитель проекта "Бессмертный оркестр", петербургский дирижер, художественный руководитель Российского рогового оркестра Сергей Поляничко.

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Предложенный им патриотический проект "Бессмертный оркестр" стал победителем конкурса Фонда президентских грантов (2017). "Идея проекта возникла чуть более года назад. Мы обратились к истории Государственного духового оркестра СССР, который полным составом, около ста человек, погиб в котле под Вязьмой. Все началось с того, что мы решили узнать кто эти люди - это дань памяти и уважения к коллегам, которые отдали свои жизни в страшные дни войны", - сказал Поляничко.

С этого момента началась и еще одна акция памяти - выступления оркестра в городах-героях и городах воинской славы. Когда начался поиск, было известно лишь десять имен погибших. Благодаря тому, что к этому поиску подключилось много людей, нашлись родственники погибших музыкантов, были подняты материалы архивов. И теперь в списке погибших восстановлено уже более 70 имен, и все они появятся на новой табличке, которая будет установлена на мемориале взамен старой.

Как сообщил Поляничко, в ходе поисков выяснилось, что трагедия гибели музыкантов в годы Великой Отечественной войны постигла и другие оркестры. "Поэтому наш проект в целом уже больше посвящен людям творческих профессий, которые в разное время погибли при исполнении своего долга или в каких-то других ситуациях", - сказал дирижер.

На этом же мемориале будет открыта доска с именами восьми артистов Красноармейского джаз-оркестра Наркомата обороны СССР, которые погибли под Вязьмой в октябре 1941 года. Еще один мемориальный знак увековечит память артистов ансамбля имени Александрова, погибших 25 декабря 2016 года вместе со своим руководителем, президентом Духового общества России Валерием Халиловым.

Участникам проекта "Бессметный оркестр" удалось разыскать в архивах две довоенных записи музыкантов Государственного духового оркестра СССР - марш и народная песня. Эти миниатюры после реставрации вошли в двойной диск Российского рогового оркестра с записями маршей и гимнов России. Презентация диска войдет в программу акции памяти, сообщил дирижер.