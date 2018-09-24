В Петербурге стартует отборочный тур фестиваля "Добрая волна"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Восьмой отборочный тур всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского творчества "Добрая волна" пройдет на территории Аничкова Дворца в Санкт-Петербурге с 25 по 26 сентября 2018 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба фестиваля.
"В рамках фестиваля "Добрая волна" дети получат дополнительную возможность реализовать себя. Лауреаты конкурса в Санкт-Петербурге получат дальнейшую путевку в жизнь" - говорится в сообщении.
Региональные отборочные туры фестиваля начались 5 июня в Казани и проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, Севастополе, Краснодаре и Курске. По итогам региональных туров состоится отбор участников для финального этапа фестиваля "Добрая волна", ребята смогут посоревноваться в таких направлениях, как вокал, жестовое пение, игра на инструменте, хореография, сценическое искусство.
Победители отборочных туров выступят 30 ноября в Казани в гала-концерте на одной площадке с Филиппом Киркоровым, Сергеем Лазаревым и Валерией.
Фестиваль "Добрая волна" проводится при поддержке правительства Республики Татарстан и Фонда содействия развитию благотворительности "Добрая Казань". В состав попечительского совета Фестиваля входят мэр Казани Ильсур Раисович Метшин и народный артист России, композитор, генеральный продюсер "Доброй волны" Игорь Яковлевич Крутой.