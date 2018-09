Работы Эль Греко и Шагала представят на Салоне высокого искусства и дизайна в Москве

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Салон высокого искусства и дизайна, который проходит в Москве впервые, открывается в Ивановском зале Российской государственной библиотеки. Посетители, в частности, увидят работы Эль Греко, Марка Шагала, Александры Экстер, а также предметы дизайна и ювелирного искусства.

Диалог дизайна и искусства

"Мы хотели сделать такой салон, чтобы он стал новым местом для встречи коллекционеров, галерей и музеев, ценителей искусства. Наша концепция - смешение современного дизайна, искусства и работ старых мастеров. Но при этом очень важно, что произведения не просто находятся в одном пространстве, а словно ведут диалог друг с другом", - сказала ТАСС директор компании Art and Jewels of the World, организующей мероприятие, Валентина Василева.

Решение провести салон было принято в январе этого года. В то же время были определены даты и площадка - Ивановский зал. Среди участников салона галереи со всего мира - La Minotaure, Vallois, Lucas Ratton, KD Fine Art, ABA, Berko. Гости салона увидят "Зиму в Живерни" Клода Моне, "Аллегорию любви" Тициана, "Карнавальное шествие" Александры Экстер, "Пять зебр на красном фоне" Хельмута Коллера, "Абстрактные белые цветы" Наталии Гончаровой, "Портрет молодого человека" кисти Эль Греко, "Новобрачные на синем фоне" Марка Шагала и другие работы. Также в салоне представлены предметы ювелирного, декоративно-прикладного искусства, дизайна.

"Подготовка к салону заняла около двух-трех месяцев, это сравнительно быстро. Я не считаю лето, когда был сезон отпусков - мы вели работу, но она была не такой активно", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, есть галереи, которые не удалось привезти в этом году. "Так как график ярмарок искусства, салонов искусства по всему миру очень плотный. Мы надеемся привезти эти галереи в следующем году, у нас уже есть список желающих", - уточнила Василева. Она добавила, что оптимальное количество галерей-участниц - 25, "так как важны качество произведений и атмосфера".

Салон поддерживается дискуссионной программой - искусствоведы, дизайнеры, коллекционеры и профильные журналисты обсудят современное искусство, а также взаимодействие искусства и дизайна. Выставка открыта для свободного посещения с 12:00 до 18:00. Для посетителей пройдут бесплатные экскурсии.

Легендарный Ивановский зал

С российской стороны салон организован компанией "Арт-Курьер" и Российской государственной библиотекой. Заместитель генерального директора РГБ Наталья Самойленко напомнила, что Ивановский зал, где проходит салон высокого искусства и дизайна, был построен в 1915 году специально для демонстрации картин и скульптур Румянцевского музея. Именно здесь экспонировалась картина Александра Иванова "Явление Христа народу".

"Мы сейчас используем этот зал для выставок, где показываем шедевры из коллекции РГБ. Стараемся по-новому, как арт-объект, показать книги, географические карты, рукописи. Но поскольку эти стены хранят воспоминания еще и о шедеврах живописи, поскольку именно здесь была знаменитая картина "Явление Христа народу", нам тепло и приятно, когда на стенах Ивановского зала появляется живопись", - сказала Самойленко журналистам на пресс-показе.

Она считает, что сохранение наследия - это в том числе и поддержание интереса к нему. "Сохранение интереса, любви, страсти коллекционеров, людей, которые интересуются искусством, и в этом отношении салон, который открывается здесь, это начало хорошего и интересного пути", - добавила Самойленко.