Театр Российской армии открывает сезон премьерой спектакля "Красное колесо"

МОСКВА, 26 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Центральный академический театр Российской армии (ЦАТРА) открывает 89-й сезон, старт которому даст премьера спектакля "Красное колесо" по роману-эпопее Александра Солженицына. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦАТРА.

"Сегодня новый сезон в нашем театре открывается знаковой работой - премьерой спектакля "Красное колесо" по роману Александра Солженицына, 100-летие со дня рождения которого отмечается в этом году", - сказала собеседница агентства. Она проинформировала, что постановку осуществил главный режиссер ЦАТРА, народный артист РФ Борис Морозов. Инсценировку многотомного эпоса, повествующего о событиях в России в период с 1914 по 1917 год, создала Ольга Любимова.

"Спектакль Бориса Морозова охватывает вступление России в Первую мировую войну и февральскую революцию", - уточнила представитель пресс-службы. По ее словам, текст не изменили, но "спрессовали" 10 томов романа до 2,5 часов спектакля, в котором четыре основных героя - Столыпин, Ленин, Николай II и Богров, осуществивший покушение на жизнь председателя Совета министров.

Особенность постановки, как отметила собеседница агентства, заключается в том, что зрители сидят на сцене по Большому кругу, действие происходит в Малом круге, символизируя кручение красного колеса, а огромный зрительный зал выступает одним из элементов декорации. "Это сочетание крупного плана с огромным пространством сцены и Большого зала создает особенность прочтения эпоса Солженицына", - пояснила представитель пресс-службы.

Она также рассказала, что первое обращение режиссера Морозова к творчеству Солженицына состоялось в Малом театре, где в 1995 году с огромным успехом им была осуществлена постановка пьесы "Пир победителей". Не только зрители и критики высоко оценили спектакль, но и сам автор пьесы назвал его "одним из счастливых мгновений своей жизни".

"К спектаклю "Красное колесо" я шел двадцать лет - с момента постановки в Малом театре пьесы "Пир победителей", - сказал Морозов. "Для меня этот роман не о противоборстве идей, не о конфликте народа и власти. Для меня он о выборе, который все мы делаем каждый день своей жизни, и который впоследствии определяет историю", - сформулировал режиссер идею премьерного спектакля.