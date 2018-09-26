СМИ: Ти-Ай Хэррис, Рон Перлман и Милла Йовович снимутся в экранизации видеоигры

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американский рэпер Ти-Ай Хэррис и актер Рон Перлман, знакомый зрителям по телесериалу "Сыны анархии" (Sons of Anarchy, 2008 - 2014), снимутся в экранизации видеоигры "Охотник на монстров" (Monster Hunter), разработанной китайской компанией Capcom для консоли Xbox One.

Как информировал во вторник журнал Hollywood Reporter, руководителем проекта является режиссер и сценарист Пол Андерсон, адаптировавший для большого экрана видеоигру "Обитель зла" (Resident Evil). Во франшизе играет актриса Милла Йовович.

Та-Ай Хэррису предстоит сыграть роль снайпера по кличке Линк, а Перлману - Адмирала, вожака отряда охотников на чудовищ. Йовович доверена роль женщины, позаимствовавшей имя у богини охоты Артемиды.

По сведениям издания, под проект выделено $60 млн. Съемки экранной версии игры начнутся в октябре в ЮАР.