Черный кабриолет Мэрилин Монро выставили на аукцион за $500 тыс.

ЛОНДОН, 26 сентября. /ТАСС/. Автомобиль Ford Thunderbird 1956 года выпуска, со складным верхом, который водила актриса и певица Мэрилин Монро (1926-1962), выставлен на аукцион Julien’s Auctions в США. Предварительная оценка машины составляет $500 тыс. долларов, сообщает газета The Daily Telegraph.

Автомобиль приобретен для американской актрисы компанией Marilyn Monroe Productions. Считается, что это был рождественский подарок ее бизнес-партнера и фотографа Милтона Грина (1922-1985). Она стала обладательницей машины за полгода до выхода замуж за драматурга и прозаика Артура Миллера (1915-2005). Пара приехала на ней на бракосочетание.

"Мэрилин любила водить, - приводит издание слова супруги Милтона Грина - Эми. - Мы брали кабриолет и мчались по шоссе с открытым верхом навстречу ветру".

Монро владела автомобилем в течение шести лет и наездила почти 50 тыс. км, а затем подарила его сыну своего учителя актерского мастерства Ли Страсберга (1901-1982) - 18-летнему Джону. Под капотом Ford, развивавшего максимальную скорость более 180 км/ч, находился V-образный 8-циллиндровый двигатель мощностью 225 лошадиных сил.

По словам главы Julien’s Auctions Даррена Джулиена, "этот замечательный черный Ford Thunderbird является не только частью автомобильной истории, но и обладает аурой гламура, романтики и трагедии настоящей легенды Голливуда".

Мэрилин Монро

На протяжении карьеры Монро (настоящее имя Норма Джин Мортенсон) исполнила около 30 ролей в различных кинокартинах, последняя - женщина-фотограф в незаконченном фильме Джорджа Кьюкора "Что-то должно случиться" (1962). В некоторых фильмах также выступала в качестве исполнительницы песен. Наиболее популярными из них являются Diamonds Are a Girl’s Best Friend ("Бриллианты - лучшие друзья девушек") и I Wanna Be Loved by You ("Я хочу быть любима тобой"), прозвучавшие в лентах "Джентльмены предпочитают блондинок" (1953) и "В джазе только девушки" (1959).

Умерла в Лос-Анджелесе 5 августа 1962 года.

Мэрилин Монро, наряду с Элвисом Пресли, Майклом Джексоном, Суперменом, Микки-Маусом, считается одним из наиболее известных персонажей массовой культуры. Созданный актрисой образ обрел множество поклонников и продолжает использоваться в различных сферах - искусстве, моде и рекламе. Жизни и деятельности Мэрилин Монро посвящено около 300 книг, документальных исследований.