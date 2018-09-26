Финляндия и Россия обсудят укрепление культурного сотрудничества на форуме в Савонлинне

ХЕЛЬСИНКИ, 26 сентября. /ТАСС/. Представители Финляндии и России обсудят укрепление сотрудничества двух стран в области культуры на ежегодном XIX Российско-финляндском культурном форуме, который в пятницу откроется в городе Савонлинна. Об этом сообщила в среду мэрия города.

Форум будет проходить 28-29 сентября, в нем примут участие свыше 370 представителей сферы культуры Финляндии и РФ. В рамках мероприятия будут обсуждаться более 100 идей совместных проектов. Среди тем, уточнили в городской администрации, - концерты, театральные постановки, детские лагеря, общие учебные программы, исторические исследования, туристические маршруты, выставки и использование новых технологий.

"Дополнительно на форуме пройдут переговоры между финским министерством образования и культуры и Министерством культуры РФ. На них представлять Финляндию будет министр по делам Европы, культуры и спорта Сампо Терхо. От России участвовать будет советник Министерства культуры Ольга Андоньева, посол России в Финляндии Павел Кузнецов и министр культуры Республики Карелия Алексей Лесонен", - сообщили в пресс-службе мэрии.

В субботу на форуме состоится открытый семинар, где можно будет послушать известных историков и экспертов из обеих стран. Там, в частности, будут затронуты вопросы культурного туризма, а также того, каким был 1918 год в истории Финляндии и России. В мэрии Савонлинны отметили, что главная тема форума этого года - культурный туризм - прекрасно подходит для города, который известен как раз тем, что может предложить подобный вид отдыха.

"При укреплении сотрудничества есть большой потенциал для того, чтобы еще больше разнообразить культурную жизнь и туризм. Форум также даст нам возможность представить свои знания, поскольку там выступят многие профессионалы сферы культуры из Савонлинны", - сказала глава департамента культуры города Оути Рантасуо. Мэр Савонлинны Янне Лайне также сообщил, что у города прочные связи со многими российскими учреждениями культуры, с Государственным академическим Большим театром, Мариинским, Михайловским театрами, а в планах - сотрудничество, в частности, с Эрмитажем. По его словам, между Савонлинной и Санкт-Петербургом сейчас действует проект стоимостью в €1 млн, цель которого - создать туристический маршрут между двумя городами для привлечения в них туристов из других государств.

Российско-финляндский культурный форум проводится с начала 2000-х годов поочередно в Финляндии и России. В Савонлинне он состоится впервые.