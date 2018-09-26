Netflix всех победит? Ответы на важные вопросы о будущем кинематографа и ТВ

Это крупнейший — и по количеству подписчиков, и по количеству доступного видеоконтента — онлайн-кинотеатр в мире. Это американская компания, ее юзер-база — больше 110 млн человек.

В нем можно смотреть и всякие старые фильмы, и сериалы, на которые Netflix купил права, и совсем новые, доступные эксклюзивно на Netflix (вы наверняка что-то уже смотрели, если любите сериалы: "Черное зеркало", "Карточный домик", "Охотник за разумом", "13 причин почему", совсем недавно вышло "Разочарование"), и чужие. Там, конечно, отнюдь не все, но многое.

Работает по всему миру, официально доступен и в России.

Для доступа нужно оплатить ежемесячную подписку, которая стоит от 8 до 12 евро в месяц. Первый месяц — бесплатно.