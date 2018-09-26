Netflix всех победит? Ответы на важные вопросы о будущем кинематографа и ТВ

На прошедшей 17 сентября церемонии вручения премий Emmy за достижения в ТВ-области доминировал не привычный всем кабельный канал HBO, где выходит "Игра престолов" и "Мир Дикого Запада", а Netflix. В том числе они победили в номинациях "Лучший телевизионный фильм" (одна из серий "Черного зеркала"), "Лучшая женская роль в драматическом сериале" (Клер Фой в "Короне"), "Лучшая режиссура драматического сериала" (опять "Корона") и так далее.
Так. Что такое Netflix?
Это крупнейший — и по количеству подписчиков, и по количеству доступного видеоконтента — онлайн-кинотеатр в мире. Это американская компания, ее юзер-база — больше 110 млн человек.
В нем можно смотреть и всякие старые фильмы, и сериалы, на которые Netflix купил права, и совсем новые, доступные эксклюзивно на Netflix (вы наверняка что-то уже смотрели, если любите сериалы: "Черное зеркало", "Карточный домик", "Охотник за разумом", "13 причин почему", совсем недавно вышло "Разочарование"), и чужие. Там, конечно, отнюдь не все, но многое.
Работает по всему миру, официально доступен и в России.
Для доступа нужно оплатить ежемесячную подписку, которая стоит от 8 до 12 евро в месяц. Первый месяц — бесплатно.
А как же можно фильмы сразу в интернет выкладывать? Их же украдут.
Конечно, их сразу воруют и выкладывают на торрент-трекеры, но какая разница? Пока подписчик не отписался, он платит Netflix каждый месяц деньги, а дальше Netflix неважен даже тот факт, смотрит зритель что-нибудь или нет. Хотя, конечно, лучше пусть смотрит, тогда больше шансов, что не отпишется. То есть главная цель Netflix — показывать пользователю такой контент, который удержал бы его как можно дольше.
Вообще, юзер-база Netflix платит не только за контент, но и за удобство его просмотра. У онлайн-кинотеатра очень удобные приложения для телефонов, возможность скачивать в этих приложениях фильмы и прочее в офлайн и смотреть потом, например, в самолете, а еще можно транслировать сериалы сразу на телевизор без проводов через всякие приставки, например Chromecast или PlayStation 4, и вообще миллион способов зависнуть перед экраном на все выходные.
Наконец, главная фишка Netflix — продвинутая рекомендательная система, которая следит, какие сериалы и фильмы вы смотрите там и как сильно они вам нравятся/не нравятся, чтобы посоветовать посмотреть что-то еще такое, что наверняка подойдет. На торрентах такого, естественно, нет.
Почему это новый подход?
Потому что раньше сериалы и фильмы продавали людям совершенно иначе.
Фильмы традиционно продают посредством сначала кинопроката (то есть знакомого всем показа в кинотеатрах), а затем — на носителях, и вот только недавно начали продавать и в интернете, во всяких iTunes и прочих онлайн-кинотеатрах. Сериалы показывали на ТВ, в том числе эфирном и кабельном, для которого, кстати, тоже нужна платная подписка.
Netflix не показывает фильмы в кинотеатрах (только в крайних случаях, например, изредка показывает фильмы, которые идут на "Оскар", это нужно для выполнения правил Американской киноакадемии). Сервис идет туда, где его ищет пользователь, предоставляя удобные возможности смотреть кино в интернете легально и удобно. Кроме того, компания не только покупает права на онлайн-показ чужого контента, но еще и много вкладывается в производство эксклюзивов. Поэтому считается, что Netflix меняет устройство киноиндустрии, это какая-то новая организация работы, которая остальным не до конца знакома. Поэтому с ними теперь все конкурируют и даже борются — главные американские кинокомпании, телеканалы и мировые кинофестивали.
Зачем кинокомпаниям и телеканалам бороться с Netflix?
Очевидно, конкуренты это делают, чтобы отнять свои доходы обратно.
Например, Disney убрала с Netflix все свои фильмы и сериалы, чтобы сделать свой онлайн-кинотеатр. Примерно тем же занимается и канал HBO.
А фестивали, конкретно — Каннский фестиваль (Франция), воюют, кажется, из философских соображений: все же большие, пафосные, гламурные смотры — очень традиционная штука, защищающая традиционную кинопроекцию: мол, фильмы надо смотреть на большом экране, а не на телефоне. Кроме того, Канн требует, чтобы фильмы перед выходом онлайн были сначала показаны во французском прокате. Таким образом они поддерживают национальную кинематографию. В 2018 году Netflix выполнять эти требования отказался и отправил все свои фильмы на Венецианский фестиваль, где один из них, "Рома" Альфонсо Куарона, выиграл главный приз — "Золотого льва". Это, конечно, исторический момент: впервые фильм производства онлайн-сервиса выиграл ключевую статуэтку на старейшем кинофестивале мира.
То же случилось и на главной американской телевизионной премии — Emmy: там Netflix выиграл больше главных наград, чем традиционные лидеры — каналы HBO, FX (Fox), NBC и так далее.
И что, Netflix всех победит и мы будем там все смотреть?
Не факт.
Во-первых, есть еще онлайн-кинотеатры. С Netflix конкурируют в том числе Amazon Prime и Hulu. Появляются и первые аналоги Netflix в разных странах, часть из них уже даже производит собственный контент. В России уже есть много разных: ivi, "Амедиатека" и так далее.
Во-вторых, велика вероятность, что не только у Disney, но и у всех лидеров уже скоро появятся свои онлайн-кинотеатры, которые будут заманивать подписчиков, например, новыми сериалами по комиксным киновселенным, по Marvel или DC.
Наконец, кино — это же не только вариант домашнего развлечения, а еще и иногда повод из этого дома выбраться. Поход в кинотеатр — один из самых популярных видов досуга, поэтому кинотеатры тоже развиваются, для них изобретают новые сверхточные, сверхъяркие проекторы, новые виды 3D, сложные аудиосистемы, двигающиеся кресла — в общем, что угодно. И пока дома у каждого не будет стоять по мини-кинотеатру, очевидно, что традиционный кинематограф не уйдет целиком в онлайн.
Егор Беликов