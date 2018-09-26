В России к 2024 году построят 39 новых центров культурного развития

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ прогнозирует, что к 2024 году в стране будут построены 39 новых центров культурного развития. Об этом говорится в Основных направлениях деятельности правительства России на период до 2024 года.

"К 2024 году планируется достижение, в частности, следующих показателей: количество новых построенных центров культурного развития - 39. Количество созданных и реконструированных сельских культурно-досуговых объектов - не менее 500. Количество созданных модельных библиотек - 660. Количество новых оборудованных кинозалов в городах с числом жителей до 500 тыс. человек - 1200", - говорится в документе.

Кроме того, количество реконструированных и капитально отремонтированных детских театров составит 40.

В правительстве ожидают, что доля трудоспособного населения, профессионально занятого в социально ориентированных некоммерческих организациях и организациях социального предпринимательства, составит 3%.