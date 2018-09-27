Редкие фотоснимки Дома Романовых и виды Петербурга XIX века представили к 315-летию города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Редкие групповые фотоизображения представителей Дома Романовых и виды Петербурга второй половины XIX - начала XX веков представили на выставке, открывшейся в четверг в Строгановском дворце города. Как рассказала журналистам куратор Ирина Панченко, экспозиция посвящена сразу двумя юбилейным датам этого года.

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"К 315-летию нашего города, а также к 120-летию со дня открытия Русского музея мы представляем четыре зала, посвященные петербургской фотографии периода 1850-х - 1910-х годов", - сказала Панченко, добавив, что всего на выставке зрители могут увидеть более 250 снимков и свыше 70 открыток.

В первом зале показаны фотографические виды Санкт-Петербурга, созданные выдающимся фотохудожником Карлом Буллой. Они были представлены к 200-летию города в 1903 году и отпечатаны в Берлине в известном издательстве Рудольфа Шустера. Альбом был подготовлен в 1902 году как подношение для императорской семьи и оформлен в кожаный переплет. До 1930-х годов он хранился в собрании Эрмитажа, а позднее поступил в фонды Русского музея.

Экспозиция второго зала посвящена ранней фотографии. Первая фотосъемка Петербурга состоялась дагеротипным способом в октябре 1839 года, но активное развитие жанра видовой фотографии, отпечатанной на бумаге, началось в столичном городе с середины 50-х годов XIX века. В этой части выставки представлены несколько первых репортажных съемок - в частности, с открытия памятника Екатерине II перед Александринским театром и празднования 200-летия со дня рождения Петра Великого.

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Часть выставки посвящена снимкам известных петербургских святынь. В их числе - Александро-Невская Лавра, а также часовня Александра Невского, возведенная в ограде Летнего Сада в честь спасения Александра II при покушении на него в 1866 году и снесенная в 1930 году как "антихудожественная". Здесь также представлен альбом Карла Буллы 1905 года, в котором он запечатлел уклад жизни Смольного института благородных девиц, учрежденного в 1764 году императрицей Екатериной II.

Фотографии в четвертом зале экспозиции, по словам куратора, отражают общественно-культурную жизнь Серебренного века: выставки, домашние спектакли, известные персоналии. В числе примечательных снимков она выделила сделанный Буллой фотопортрет журналиста и публициста Уильяма Томаса Стеда, работавшего в российской редакции английской газеты Times.

"Его последняя съемка, видимо, была эта - она датирована апрелем 1912 года", - сказала Панченко. Известно, что Стед погиб при крушении лайнера "Титаник", спасая других пассажиров.

Выставка в Строгановском дворце продолжает ретроспективный фотоцикл "Путешествия по Российской империи из собрания Русского музея". Она будет доступна для посещения по 5 ноября.