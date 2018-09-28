Худрук Национального симфонического оркестра США намерен вновь выступить в этом году в РФ

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Художественный руководитель Национального симфонического оркестра (НСО) США, итальянский дирижер Джанандреа Нозеда собирается позднее в этом году вновь выступить в России. Об этом в четверг он сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС.

Живые связи

"Я пытаюсь сохранять свои связи с Россией очень живыми. Конечно, у нас с Валерием - с Гергиевым - очень хорошие отношения. Вполне возможно, что в текущем сезоне я опять поеду в Санкт-Петербург на неделю или десять дней, чтобы дирижировать двумя операми", - рассказал Нозеда.

С художественным руководителем и директором Мариинского театра Гергиевым его связывают не только профессиональные, но и дружеские отношения. При этом Нозеда хорошо знает и любит Россию, где проработал десять лет, являясь в 1997-2007 годах главным приглашенным дирижером Мариинского театра (и первым зарубежным музыкантом на этой должности). В конце июня худрук НСО выступил с Симфоническим оркестром Мариинского театра на фестивале "Звезды белых ночей" в Санкт-Петербурге.

"Еще я выступаю [в США в сезоне 2018-2019 годов] с некоторыми российскими артистами: [в конце января - начале февраля с 27-летним пианистом и композитором] Даниилом Трифоновым [в Вашингтоне], а 31 декабря открою в Metropolitan Opera в Нью-Йорке "Адриану Лекуврер" с [сопрано] Анной Нетребко, и [меццо-сопрано] Анитой [Рачвелишвили]. Да, Анита грузинка, но она из той части света, где я жил", - отметил Нозеда.

"И, наконец, через пару лет мне предстоит реализация проекта в Москве. Он займет лишь неделю, но и неделя - это лучше, чем ничего", - добавил Нозеда.

Он уточнил, что имеет в виду планы выступления с Государственным академическим симфоническим оркестром России имени Евгения Светланова. "Да, Светланова больше нет, теперь [оркестром руководят дирижеры] Володя Юровский и Василий Петренко. Но это все тот же оркестр", - сказал Нозеда.

Живопись и музыка

В четверг под его управлением НСО выступил на сцене главного театрально-концертного комплекса Вашингтона - Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Программу вечера составили произведения двух русских и одного итальянского композитора. Музыканты исполнили симфоническую поэму Сергея Рахманинова "Остров мертвых", фортепьянный цикл Модеста Мусоргского "Картинки с выставки" в оркестровке Мориса Равеля и сюиту "Триптих Боттичелли" Отторино Респиги. Приглашая слушателей, Кеннеди-центр обещал "музыку, вдохновленную изобразительным искусством".

"Остров мертвых" НСО исполнял в предыдущий раз почти 50 лет назад. А "Триптих Боттичелли" прозвучал в исполнении НСО впервые.

"Я стараюсь находить связи между различными видами искусства. На мой взгляд, есть мощная связь между литературой и музыкой, живописью и музыкой, кинематографом и музыкой, танцем и музыкой, поэтому [я порой хочу] вынести на симфоническую сцену две такого рода вещи, просто чтобы увидеть, как некоторые картины вдохновляли композиторов, как те реагировали. Не то что композиторы стремились "нарисовать" с помощью музыки ту же картину, но они, мне кажется, хотели выразить свои эмоции, эмоции, которые такие картины у них вызывали. Вот что мне кажется захватывающим: не просто попытка воспроизвести картину [посредством музыки], <...> а то, как та или иная картина просто в глубочайшей степени повлияла на какое-то музыкальное произведение", - пояснил Нозеда.

"Получилось так, что я обратился к Рахманинову и Мусоргскому. Но Мусоргскому глазами Равеля. <...> И, конечно, Респиги, обращающийся к творчеству одного из величайших итальянских художников - [Сандро] Боттичелли, мне кажется, для того, чтобы сделать музыку более доступной. Порой людям помогает лучше следить за ходом музыкального произведения визуальный образ, рождающийся у них в головах", - продолжал дирижер.

"Но тот факт, что композиторы в нынешней программе русские и итальянские, - это вышло по воле случая, - признал Нозеда. - Хотя, конечно, должен добавить, что очень глубоко люблю культуру своей страны - Италии, а также культуру России". "Дальнейшая популяризация русской и итальянской культуры имела бы большую ценность для всего мира", - считает дирижер.

Между Вашингтоном и Цюрихом

На днях было официально объявлено, что администрация НСО продлила контракт с Нозедой до конца концертного сезона 2024-2025 годов. Практически одновременно с этим стало известно, что он назначен новым постоянным руководителем Цюрихского оперного театра. В Швейцарии Нозеда начнет работать с 2021 года.

"Безусловно, из-за тамошних проектов - постановки всего "Кольца [нибелунга]", а также исполнения русского и итальянского репертуара, я буду очень занят. Вероятно, мне придется пересмотреть согласие на работу в качестве главного приглашенного дирижера Израильского Филармонического оркестра <...>. Ну и, разумеется, существенно уменьшится время на то, чтобы выступать в качестве приглашенного дирижера [и на других площадках]", - сказал Нозеда.

Тем не менее по прогнозу Нозеды, "драматических изменений" в его графике и творческих замыслах в связи с этим назначением не будет.

"Ситуация обстоит почти таким же образом и сейчас, у меня и сейчас не настолько много свободных недель [в году], чтобы, скажем, выступать как приглашенный дирижер с другими оркестрами", - заключил дирижер.