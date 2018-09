Зиад Дуэри снимет фильм про допрос Саддама Хусейна

ТАСС, 28 сентября. Ливанский режиссер Зиад Дуэри возглавит съемочную группу адаптации книги "Выслушивая президента: допрос Саддама Хусейна" (Debriefing the President: The Interrogation of Saddam Hussein) бывшего аналитика ЦРУ Джона Никсона, который был одним из первых, кто допрашивал бывшего президента Ирака Саддама Хусейна после его ареста в 2003 году. Как сообщил в пятницу портал Deadline, такое решение принял продюсер картины Александр Роднянский.

В своей книге Никсон, который работал в ЦРУ с 1998 по 2011 годы, рассказывает об опыте допроса свергнутого иракского лидера.

"В тот самый момент, когда я закончил читать поразительную книгу Джона [Никсона], я знал, что хочу сделать этот фильм, и что хочу, чтобы Зиад [Дуэри] снял его, - приводит портал слова Роднянского. - Зиад Дуэри не только привносит свой уникальный режиссерский талант и видение, но и глубокое понимание исторических, культурных и даже религиозных аспектов, которое может показать на экране только человек его многокультурного происхождения".

По словам Дуэри книга повествует о "достоинстве и правде". "Захват и казнь Хусейна стали поворотным моментом в истории Ближнего Востока и мира, и эта кинокартина является возможностью изучить, что произошло и почему", - цитирует Deadline режиссера.

Адаптация станет первым фильмом новой компании Роднянского AR Content.

В январе четвертая по счету кинолента Дуэри "Оскорбление" (The Insult, 2017) была выдвинута на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". В августе 2017 года эта картина уже была удостоена приза на 74-м Венецианском фестивале.