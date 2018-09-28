Умер вокалист и основатель рок-группы Jefferson Airplane Марти Балин

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Вокалист и основатель рок-группы из Сан-Франциско Jefferson Airplane Марти Балин умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщил в пятницу журнал Variety.

Причины смерти не уточняются, однако музыкант, по этим данным, ушел из жизни в окружении семьи.

Марти Балин и гитарист Пол Кантнер основали Jefferson Airplane, ставшую одной из успешных групп эпохи хиппи, в 1965 году. На ее счету восемь студийных альбомов, а также участие в трех рок-фестивалях того времени: в Монтерее (1967), Вудстоке (1969) и Алтамонте (1969).

В 1960-е годы Jefferson Airplane являлась одной из самых востребованных рок-групп в мире. Две композиции из их альбома Surrealistic Pillow (1967) - Somebody to Love и White Rabbit - были включены авторитетным журналом Rolling Stone в список 500 величайших песен всех времен. В составе Jefferson Airplane Кантнер был принят в Зал славы рок-н-ролла.

В 2016 году Балин перенес операцию на открытом сердце в филиале нью-йоркской клиники Mount Sinai Hospital. Впоследствии он подал на медицинское учреждение в суд за врачебную халатность. По данным газеты New York Post, в результате неудачно выполненной трахеостомии музыканту повредили голосовые связки и удалили часть языка, в ходе некорректного процесса реабилитации он также лишился пальца на левой руке из-за некроза тканей. В августе 2018 года адвокат Балина отметил, что "музыканта сделали абсолютно неспособным и он никогда не восстановится должным образом".