Россию на театральном фестивале GIFT-2018 в Тбилиси представит постановка "Безприданница"

ТБИЛИСИ, 29 сентября. /ТАСС/. Театральные коллективы России, Польши, Италии, Великобритании, Норвегии, Грузии и других стран будут представлены на Тбилисском международном фестивале искусства GIFT-2018 имени грузинского режиссера Михаила Туманишвили (1921-1996), который состоится с 18 октября по 16 ноября. Об этом сообщил в субботу в грузинской столице оргкомитет фестиваля.

Как рассказали организаторы, Россию в этом году на театральном форуме будет представлять постановка "Безприданница" по пьесе Александра Островского "Бесприданница". Это совместный проект Лаборатории Дмитрия Крымова, театра "Школа драматического искусства" и продюсера Леонида Робермана.

"Историю о русской Кармен, очередную и весьма успешную попытку Лаборатории Дмитрия Крымова стряхнуть пыль со знакомых всем еще из школьной программы произведений зритель в столице Грузии увидит 27 и 28 октября на сцене Тбилисского государственного драматического театра имени Шота Руставели", - отметили организаторы.

Фестиваль GIFT - единственный фестиваль в Грузии, который является членом Европейской ассоциации фестивалей. Он был учрежден в 1997 году международными фестивалями искусств (Эдинбурга, Аделаиды, Мельбурна и Пертии). Основателем и художественным руководителем фестиваля является известный грузинский режиссер Кети Долидзе. Со дня основания GIFT поддерживают такие великие деятели искусств, выдающиеся режиссеры и актеры как Питер Брук, Анатолий Васильев, Тельма Холт, Ванесса Редгрейв, Андрей Кончаловский, Дмитрий Крымов и другие.