Фильм "Между двумя водами" получил главный приз кинофестиваля в Сан-Себастьяне

МАДРИД, 29 сентября. /ТАСС/. Картина "Между двумя водами" (Entre dos aguas, 2018) испанского режиссера Исаки Лакуэсты признана лучшим фильмом 66-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Лента удостоилась в субботу главной награды смотра - "Золотой раковины".
Норвежская актриса Пиа Тьелта получила премию "Серебряная раковина" как лучшая актриса за ленту "Слепое пятно" (Blind Spot, 2018). Звание лучшего актера досталось аргентинцу Дарио Грандинетти за фильм "Красный" (Rojo, 2018).
Смотр, в ходе которого были представлены десятки лент, начал свою работу 21 сентября.
Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне проходит ежегодно с 1953 года. Фестиваль несколько раз становился площадкой для знаковых премьер в мировом кинематографе. Именно на арене в Сан-Себастьяне состоялась европейская премьера саги "Звездные войны" (Star Wars), а также мир впервые увидел легендарную картину "На север через северо-запад" (North by Northwest, 1959) Альфреда Хичкока.
В прошлом году лучшим фильмом кинофестиваля была признана картина "Горе-творец" (The Disaster Artist) режиссера Джеймса Франко. Премия "Серебряная раковина" как лучшей актрисе досталась Софии Гала, лучшим актером был признан Богдан Думитраке.