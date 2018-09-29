Участники фестиваля анимационных фильмов "Крок" отправляются в плавание по Волге

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Юбилейный международный фестиваль анимационных фильмов "Крок", который будет проходить с 30 сентября по 8 октября на борту теплохода "Константин Симонов", откроется в Центральном доме кинематографистов в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе смотра.
"XXV международный фестиваль анимационных фильмов стартует 30 сентября и повезет российских и зарубежных мультипликаторов из Москвы в Казань по Волге - через Углич, Ярославль, Нижний Новгород и Чебоксары", - проинформировали организаторы.
"На каждой остановке проводятся встречи со зрителями, в основном с детьми, показы новых мультфильмов, мастер-классы от аниматоров, встречи с композиторами, режиссерами, актерами. Церемония награждения победителей пройдет в Казани 6 октября", - добавили в пресс-службе.
В этом году киносмотр откроется демонстрацией сразу нескольких лент. "У нас будет сборник - первая конкурсная программа. 10 фильмов - разные стили, разные страны. Постарались представить все разнообразие", - отметил представитель оргкомитета Сергей Капков.
Программа фестиваля
На ХХV "Крок" было подано 1,3 тыс. заявок. Отборочная комиссия фестиваля, в состав которой в этом году вошли Михаил Алдашин, Алексей Алексеев, Сергей Меринов, Наталья Березовая и Марина Карпова, остановилась на 130 фильмах из 63 стран, которые будут участвовать в конкурсной программе.
"Мы старались собрать все возможные жанры и стили. От тихих камерных историй до масштабных полотен, от веселых миниатюр для малышей до гротескных гиньолей", - отметил председатель отборочной комиссии Алдашин.
За призы предстоит бороться режиссерам из России, Республики Корея, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии и Эстонии. В конкурсную программу включены 130 картин, в числе которых российские "Теория заката" Романа Соколова, "Остановка" Нины Бисяриной, "Митина любовь" Светланы Филипповой и другие работы. В состав международного жюри вошли режиссер, аниматор и художник Дмитрий Геллер, сценарист Ру Кувахата, педагог и художник Якоб Шу, режиссер Жорж Швицгебель, продюсер, аниматор и режиссер Александр Бубнов.
"Крок" - международный фестиваль мультипликационных фильмов, проводящийся в России и на Украине с 1989 года. Он традиционно проходит в формате речных круизов на теплоходах по рекам СНГ.