Театр Маяковского представит премьеру студенческого спектакля "Москва. Дословно"

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский академический театр имени Владимира Маяковского представит в воскресенье первую премьеру нового, 96-го сезона. Это будет спектакль "Москва. Дословно", ставший работой студентов Мастерской художественного руководителя Маяковки Миндаугаса Карбаускиса, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Олеся Вартанова.

Собеседница агентства отметила, что прошлый сезон был для Театра Маяковского знаковым. "Помимо двух юбилеев - 95-летия самого театра и 100-летия со дня рождения его бывшего худрука Андрея Гончарова, сезон был ознаменован появлением в Российском институте театрального искусства - ГИТИС - на актерском факультете Мастерской нынешнего худрука Маяковки Миндаугаса Карбаускиса", - сказала Вартанова.

По ее словам, впервые после ухода Андрея Гончарова, много сил отдававшего преподаванию в этом институте, у Маяковки снова появился свой курс. "Именно работа студентов Мастерской Карбаускиса откроет череду премьер 96-го сезона Театра Маяковского", - подчеркнула пресс-атташе.

Спектакль о Москве и москвичах

Рассказывая, как родился спектакль, собеседница агентства сообщила, что в течение нескольких месяцев студенты Мастерской Карбаускиса общались с жителями Москвы, результатом чего стали сотни разных историй, многие из которых вошли сначала в экзамен первого курса, а затем и в спектакль, поставленный педагогом курса Никитой Кобелевым.

Как отметила пресс-атташе, режиссер Никита Кобелев не первый раз обращается к документальному театру. "Вместе с Сашей Денисовой он несколько лет руководил Студией-Off Театра Маяковского - первой студией документального театра при репертуарном театре. Результатом этой работы стали несколько спектаклей, в том числе "Девятьподесять" об истории Театра Маяковского (2012) и "Декалог на Сретенке" (2014) о нарушении заповедей в современной Москве", - напомнила Вартанова.

В основе новой постановки - наблюдения за современными москвичами, сделанные на столичных улицах, и разговоры, подслушанные в самых разных уголках города. "Персонажи подобраны на все вкусы: профессора и бродяги, музыканты и художники, иностранцы и коренные жители - и каждому есть что сказать по поводу московской жизни", - пояснила замысел спектакля пресс-атташе.

Сам режиссер в беседе с ТАСС признал, что "получилось настоящее исследование современной Москвы, московских типов". "Уже после экзамена я дал задание ребятам написать сочинение, что дала им работа над вербатимом, - сказал режиссер. - И, как признались студенты, эта работа позволила увидеть жизнь вокруг себя, но самое важное, - они стали внимательнее относиться к людям, потому что поняли, что за каждым человеком стоит история".

В постановочной группе спектакля также работал фотограф Антон Акимов, один из авторов книги "Истории московских домов, рассказанные их жителями".

Студенты в Маяковке

"Премьера спектакля "Москва. Дословно" состоится во втором репетиционном зале Театра Маяковского", - сообщила пресс-атташе. По ее выражению, этот зал стал настоящей территорией студентов.

"Именно здесь после пожара в ГИТИСе свой первый курс провели студенты Мастерской Леонида Хейфеца, трое из которых влились в труппу Маяковки. Именно здесь репетировали и затем играли спектакль Григория Добрыгина "Лакейская" выпускники Мастерской Олега Кудряшова, трое из которых тоже стали артистами нашего театра", - сказала Вартанова.

Она добавила, что теперь здесь можно будет следить за работами студентов Мастерской Карбаускиса, которые в будущем, вполне возможно, также пополнят труппу Театра Маяковского.

"Некоторые из них это уже делают. Так, например, в следующей премьере - спектакле "Обломов", который ставит сам Карбаускис, роль Ольги исполнит студентка его Мастерской Арина Жаркова", - заключила пресс-атташе Маяковки.