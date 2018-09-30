Умер блюзовый певец Отис Раш

ТАСС, 30 сентября. Блюзовый певец и гитарист Отис Раш ушел из жизни в субботу в возрасте 84-х лет. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте исполнителя.
Причиной смерти Раша названы осложнения, вызванные инсультом, который он перенес в 2003 году.
По данным телеканала Fox News, первый сингл музыканта "I Can't Quit You Baby", выпущенный в 1956 году, достиг шестой строчки хит-парада журнала Billboard в категории "ритмы энд блюз". Телеканал отмечает, что многие композиции Раша считаются классикой блюза.