Фильм о серийном убийце "Ангел" будет представлять Аргентину на "Оскаре"

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 сентября. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Фильм "Ангел" аргентинского режиссера Луиса Ортеги будет представлять республику на премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом сообщила аргентинская Академия кинематографических искусств и наук.
В основу картины легла история серийного маньяка Робледо Пуча, убившего в 1971-1972 годах 11 человек. В момент совершения преступлений злоумышленнику, который за свою внешность получил в прессе прозвище Черный ангел и Ангел смерти, было 19 лет.
Пуч был арестован в феврале 1972 года после того, как на месте одного из совершенных им убийств было найдено его удостоверение личности. В 1980 году суд приговорил его к пожизненному сроку - высшей мере наказания в Аргентине. В 2000 году Пуч получил право обратиться в суд с ходатайством о досрочном освобождении, однако к настоящему моменту все прошения были отклонены.
В фильме "Ангел" роль убийцы сыграл Лоренсо Ферро, для которого эта картина стала первой в кинокарьере. Для Ортеги лента является 11-й режиссерской работой.
Кандидатов на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" выдвигают сами страны. Затем из них отбирают картины-номинанты. Аргентинские фильмы дважды становились лауреатами в данной категории: "Официальная версия" (La historia oficial, 1985) Луиса Пуэнсо и "Тайна в его глазах" (El secreto de sus ojos, 2009) Хуана Хосе Кампанельи.
91-я церемония вручения наград премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2018 год состоится 24 февраля 2019 года в театре Dolby в Лос-Анджелесе. Номинанты будут объявлены 22 января 2019 года.