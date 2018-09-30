В Москве открывается международный фестиваль моноспектаклей SOLO

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Международный фестиваль моноспектаклей SOLO в понедельник открывается в Москве. Смотр пройдет в 11-й раз, такое же количество постановок включено в его афишу, сообщили ТАСС в пресс-службе театрального форума.

"Московский международный фестиваль спектаклей с единственным исполнителем на сцене - SOLO - пройдет с 1 по 11 октября в Театральном центре "На Страстном", смотр станет одиннадцатым по счету", - сказала собеседница агентства, подчеркнув, что порядковый номер фестиваля подтолкнул организаторов к тому, чтобы в его программу включить именно 11 спектаклей.

"Это - постановки из Екатеринбурга, Калининграда, Санкт-Петербурга, Москвы, а также из Германии, Италии, Люксембурга и Франции", - перечислила представитель пресс-службы, по словам которой, афиша смотра моноспектаклей включила как звезд, так и дебютантов жанра.

В программе - звезды и дебютанты

По словам собеседницы ТАСС, фестиваль начнется с моноспектакля "Жестяной барабан" едва ли не самого известного германского театра "Берлинер ансамбль". Постановку по роману Нобелевского лауреата Гюнтера Грасса осуществил режиссер Оливер Резе, показав историю вечного барабанщика глазами только одного героя, роль которого исполняет Нико Холоникс.

Среди не менее прославленных участников фестиваля представитель пресс-службы назвала БДТ имени Г. А. Товстоногова, который представит спектакль "Кроткая" по Достоевскому в постановке и исполнении актера этой труппы, народного артиста России и Украины Валерия Ивченко.

"Звезда итальянской сцены - актер и режиссер Роберто Латини - покажет моноспектакль "Песнь песней", основанный на одной из книг Ветхого Завета", - продолжила собеседница агентства. "Нельзя пропустить и моноспектакль "Починять живых" по роману писательницы Мейлис де Керангаль", - заявила она, пояснив, что за эту работу режиссер и исполнитель Эмманюэль Нобле удостоен высшей театральной награды Франции - премии Мольера, а также отмечен премией Бомарше газеты "Фигаро".

Ярким событием фестиваля, по мнению представителя пресс-службы, станет приезд Антона Адасинского - артиста, режиссера и хореографа. Его постановка "Последний клоун на земле" объединит пантомиму, танец, клоунаду и видеоинсталляцию.

"В афише значится традиционное для фестиваля SOLO имя - Евгений Гришковец. Его новый спектакль "Предисловие" сделан в жанре предисловия к роману, нынешним летом появившемуся на книжных полках", - информировала собеседница агентства. "В программе фестиваля есть и хорошо известный столичной публике выпускник "Мастерской Брусникина" Василий Буткевич. Так вот, моноспектакль "Сонм" - его первая сольная работа", - заключила представитель пресс-службы SOLO.