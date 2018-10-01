Во Владивостоке начались Дни Эрмитажа

ВЛАДИВОСТОК, 1 октября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия III Дней Эрмитажа во Владивостоке состоялась в парадном зале Приморской государственной картинной галереи в понедельник, сообщили ТАСС в пресс-службе галереи.
"Сегодня III Дни Эрмитажа во Владивостоке официально открылись в парадном зале Приморской картинной галереи. В ближайшие семь дней жителей и гостей Владивостока ждет множество выставок, кинопоказов, лекций и других специальных мероприятий от нашей галереи и Эрмитажа", - сказал представитель пресс-службы.
В программе запланированы торжественная церемония гашения почтовой карточки и мастер-класс по хранению, реставрации и консервации произведений восточной живописи. Принять в них участие и перенять опыт петербургских коллег соберутся специалисты со всего Дальневосточного региона.
Программа для широкой публики включает выставки, лекторий, кинопоказы документальных фильмов. Среди них фильм "Открывая Эрмитаж", который предлагает познакомиться с предметами искусства и личными историями сотрудников музея, фильм "1917. Зимний дворец и Эрмитаж. История создавалась здесь", о проекте выставки о роли Зимнего дворца в событиях революции и цикл коротких выпусков-бесед из авторской программы Михаила Пиотровского "Мой Эрмитаж". Также в кинотеатре виртуальной реальности гости смогут "посетить" Эрмитаж в Санкт-Петербурге и прогуляться по залу Юпитера.
Кроме того, 5 октября состоится торжественная церемония награждения лауреатов регионального этапа III Межрегионального конкурса "Искусный глагол" имени В. Ю. Матвеева. Конкурс учрежден в 2016 году для журналистов и блогеров, пишущих о культуре.
III Дни Эрмитажа во Владивостоке проходят 1-7 октября. Они проводятся по инициативе гендиректора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского при поддержке администрации Приморского края.