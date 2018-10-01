Во Владимире учрежден Международный союз театральных фестивалей СНГ и Европы

ВЛАДИМИР, 1 октября. /ТАСС/. Международный союз театральных фестивалей стран СНГ и Европы учредили на фестивале "У Золотых ворот", который завершает свою работу 1 октября во Владимире. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе театра Светлана Игнатова.

"На площадке фестиваля "У Золотых ворот" был учрежден Международный союз театральных фестивалей СНГ и Европы со штаб-квартирой во Владимирском академическом театре драмы. Он будет объединять театральные фестивали стран СНГ и Европы, не только проводить театральные фестивали, но и вести научную деятельность, изучать, как проводятся фестивали, чем отличаются европейские фестивали и фестивали на постсоветском пространстве, в том числе, в формате конференций", - сказала она.

В учредительном собрании приняли участие представители Союза театральных деятелей России, Германии, Украины, Киргизии и других государств. В дальнейшем организаторы планируют привлечь к работе создателей фестивалей в Прибалтике. "Это первое объединение фестивалей на постсоветском пространстве с участием стран Европы", - подчеркнула Игнатова.

V Всероссийский театральный фестиваль "У Золотых ворот" открылся во Владимире 18 сентября. В программу показов попало порядка 30 постановок, восемь из которых участвуют в конкурсной программе. Итоги фестиваля будут подведены вечером в понедельник, а 2 октября на владимирской сцене будет представлен спектакль "Русский роман" Московского академического театра им. В. Маяковского - подарок председателя жюри фестиваля, народной артистки РФ Евгении Симоновой.