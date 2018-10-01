Драма "Непрощенный" возглавила отечественный кинопрокат по итогам выходных

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Отечественная драма "Непрощенный" режиссера Сарика Андреасяна с Дмитрем Нагиевым в главной роли заняла первое место в кинопрокате России и стран СНГ по итогам уик-энда, собрав 150,1 млн рублей. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за 27-30 сентября.

Сюжет фильма Андреасяна основан на истории Виталия Калоева, потерявшего семью в авиакатастрофе над Боденским озером и впоследствии признанного виновным в убийстве причастного к трагедии авиадиспетчера. В фильме, в частности, снялись Дмитрий Нагиев, Роза Хаируллина и Марджан Аветисян.

Вторым по популярности у зрителей стал фантастический фильм Элая Рота "Тайна дома с часами" (121,5 млн рублей), повествующий о мальчике, который потерял родителей и переехал в старинный особняк своего дяди. Там он сталкивается с необъяснимыми явлениями, странными существами и волшебством, вскоре понимая, что его дядя - колдун. Мальчику предстоит спасти мир от гибели, раскрыв секрет волшебного артефакта, спрятанного где-то в стенах дома. В фильме снялись Джек Блэк, Кейт Бланшетт и Оуэн Ваккаро.

Замыкает тройку лидеров картина режиссера Корина Харди "Проклятие Монахини", которая является спин-оффом франшизы "Заклятие" (The Conjuring), повествующей о борьбе исследователей паранормальных явлений со злыми духами. Героям фильма предстоит расследовать загадочное самоубийство в румынском монастыре. В фильме снялись Демиан Бишир, Таисса Фармига, Бонни Ааронс и другие. За прошедший уик-энд лента принесла создателям 117,7 млн рублей.