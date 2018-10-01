В Пскове открылся театр равных возможностей

ПСКОВ, 1 октября. /ТАСС/. Театр равных возможностей появился в Пскове. В труппе театра работают непрофессиональные актеры, причем среди них есть пожилые люди, многодетные мамы, а также люди с ограниченными возможностями здоровья. Об этом в понедельник сообщила ТАСС руководитель проекта Елена Кулешова.

"Мы открыли в Пскове театр равных возможностей, его суть в том, что к нам приходят люди любого возраста, начиная от 18 лет. Это могут быть пожилые люди, многодетные мамы, а также люди с любыми ограничениями здоровья, то есть это абсолютно открытый театр. Первый спектакль, который поставим, называется "Калевала. Последняя руна" и там актеры молчат. Там просто идет хорошая хореография и начитка авторского текста, поэтому актеры могут играть глухонемые, им не нужно разговаривать", - рассказала собеседница агентства.

Репертуар театра равных возможностей

По ее словам, на данный момент репертуар театра равных возможностей насчитывает три спектакля. "Кроме "Калевала. Последняя руна" у нас есть постановка "Это, девушки, война" - это спектакль на четырех человек, военная пьеса, которая показывает взаимоотношения между девушками, которые служат в шифровальном отделении, то есть как война меняет человека. Также постановка "Карлсон" - это спектакль в жанре стимпанк, сказка, проще говоря. Там остались практическими нетронутыми диалоги из книги, я написала сценарий, в котором мир разделился на три части, началась война, и Малышу в этой сказке 23 года, он изобретатель паровых машин, и он помогает представителю сопротивления, Карлсону, прекратить войну", - пояснила Кулешова.

Первая постановка "Калевала. Последняя руна" будет показана псковским зрителям до конца года, сейчас идут активные репетиции и подготовка к показу.

"Хотим до нового года поставить первый спектакль "Калевала", это будет в середине декабря, сейчас приступили к репетициям, решаем чисто технические вопросы, уже готов макет сцены и эскизы костюмов. У нас уже есть труппа, которая будет на подтанцовке, они занимаются профессиональными танцами. На выходных состоялось установочное занятие, пришло много человек, причем трое из них были колясочники", - сказала собеседница агентства.

Об истории создания театра и перспективах

По словам Кулешовой, она создала театр равных возможностей вместе с дочерью, которая профессионально занимается этой темой.

"Идея всего этого принадлежит моей дочери, ее зовут Северина Комиссарова, она студентка первого курса театрального отделения псковского областного колледжа искусств. Мы недавно в Псков переехали, до этого она занималась в Новгороде театром, и я решила помочь. Кроме того, что мы будем играть, мы будем людей учить сценическому мастерству, сценической речи, гриму. Они все должны стать многогранными: актерами, сценаристами, художниками, гримерами, создать субкультуру, свободную среду для общения и творчества на равных условиях", - сказала Кулешова.

Она добавила, что театр равных возможностей существует за счет личных средств и помощи благотворителей.

"У нас пока нет грантов, мы живем за свой счет и счет тех людей, которые нам готовы помогать. У нас сейчас репетиции будут раз в неделю, и мы надеемся, что пушкинский театр нас приютит. А спектакли можем ставить на любой сцене, они любительские, не требуют больших сцен, освещения, звука. Можем их показывать в школах, даже под открытым небом", - резюмировала Кулешова.