Умер Шарль Азнавур. Вот его великие песни

Французский Фрэнк Синатра, идеальный шансонье с самым грустным взглядом, с совершенно неисчерпаемым, бесконечным репертуаром (больше тысячи песен). 1 октября умер Шарль Азнавур.
Это не просто та музыка, которая приходит первой в голову при воспоминаниях о Франции. Кажется, что песни Азнавура звучат на улицах Парижа, даже когда там на самом деле тихо. Пронзительные, тонкие и светлые композиции исполнителя — это уже не просто классика, это тот вклад, который Франция внесла в мировую культуру.
Une vie d'amour
Уже вечная песня Азнавура, известная в огромном количестве вариантов, в том числе и в переводе на русский (ее спел Антон Макарский под названием "Вечная любовь"). А вот концертное исполнение этой песни, где Азнавур выступает вместе с Мирей Матьё.
Sous le сiel de Paris
О самом красивом городе на самом красивом языке: "Под небом Парижа песня влюбленных летит".
La bohème
Совсем еще молодой черно-белый Азнавур протирает руки платком и жестами изображает, что он, как и лирический герой этой песни, находится на Монмартре и рисует портрет любимой, которая позирует ему обнаженной. "Богема, богема. Это значит быть счастливым".
Hier encore
Предельно пронзительная песня, в ней весь надрыв, вся драма великого французского шансонье. "Еще вчера мне было двадцать лет".
La mama
Самая траурная песня Азнавура: умирает мама лирического героя, и ее провожают у смертного одра все ее дети и внуки.
She
Самый громкий сингл Азнавура, исполненный на английском, хотя потом эту песню перевели еще на французский, немецкий, итальянский и испанский. Особенно оцените, какой удивительный вариант исполнения удалось найти: 1974 год, Азнавур стоит в восхитительном оранжевом пиджаке на фоне серебряных елок.
Emmenez-moi
Это волнующая песня о зове странствий с неожиданно быстро пропеваемым текстом: "Забери меня за девять морей, в страну чудес за далекой мечтой".
Il faut savoir
Одна среди многих песен Азнавура о памяти, о том, что не забывается, о том, что навсегда остается с тобой, название переводится как "Вы должны знать".
Toi et moi
Лиричную и светлую песню, как и полагается, о любви, под названием "Ты и я", Шарль Азнавур спел вместе с Селин Дион.
Que c'est triste Venise
Это необычно счастливая песня, хоть и называется она "Как печальна Венеция", здесь исполнена с Демисом Руссосом.