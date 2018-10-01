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Умер Шарль Азнавур

Умер Шарль Азнавур. Вот его великие песни

Шарль Азнавур
© EPA/EVERT ELZINGA
"Вечная любовь", "Под небом Парижа", "Богема" — кажется, что знаешь эти песни наизусть, даже если не говоришь по-французски

Французский Фрэнк Синатра, идеальный шансонье с самым грустным взглядом, с совершенно неисчерпаемым, бесконечным репертуаром (больше тысячи песен). 1 октября умер Шарль Азнавур. 

Это не просто та музыка, которая приходит первой в голову при воспоминаниях о Франции. Кажется, что песни Азнавура звучат на улицах Парижа, даже когда там на самом деле тихо. Пронзительные, тонкие и светлые композиции исполнителя — это уже не просто классика, это тот вклад, который Франция внесла в мировую культуру.

Une vie d'amour

' YouTube/Don't Wagthedog'

Уже вечная песня Азнавура, известная в огромном количестве вариантов, в том числе и в переводе на русский (ее спел Антон Макарский под названием "Вечная любовь"). А вот концертное исполнение этой песни, где Азнавур выступает вместе с Мирей Матьё.

Sous le сiel de Paris

О самом красивом городе на самом красивом языке: "Под небом Парижа песня влюбленных летит". 

La bohème

' YouTube/Jack McHammer'

Совсем еще молодой черно-белый Азнавур протирает руки платком и жестами изображает, что он, как и лирический герой этой песни, находится на Монмартре и рисует портрет любимой, которая позирует ему обнаженной. "Богема, богема. Это значит быть счастливым".

Hier encore

' YouTube/Phil Song'

Предельно пронзительная песня, в ней весь надрыв, вся драма великого французского шансонье. "Еще вчера мне было двадцать лет".

La mama

' YouTube/Arie Ariche'

Самая траурная песня Азнавура: умирает мама лирического героя, и ее провожают у смертного одра все ее дети и внуки.

She

' YouTube/fritz5134'

Самый громкий сингл Азнавура, исполненный на английском, хотя потом эту песню перевели еще на французский, немецкий, итальянский и испанский. Особенно оцените, какой удивительный вариант исполнения удалось найти: 1974 год, Азнавур стоит в восхитительном оранжевом пиджаке на фоне серебряных елок.

Emmenez-moi

' YouTube/Laurent De Schepper'

Это волнующая песня о зове странствий с неожиданно быстро пропеваемым текстом: "Забери меня за девять морей, в страну чудес за далекой мечтой".

Il faut savoir

' YouTube/DanPike1958'

Одна среди многих песен Азнавура о памяти, о том, что не забывается, о том, что навсегда остается с тобой, название переводится как "Вы должны знать".

Toi et moi

' YouTube/toujoursCeline'

Лиричную и светлую песню, как и полагается, о любви, под названием "Ты и я", Шарль Азнавур спел вместе с Селин Дион.

Que c'est triste Venise

' YouTube/TheRadar05'

Это необычно счастливая песня, хоть и называется она "Как печальна Венеция", здесь исполнена с Демисом Руссосом.

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Умер Шарль Азнавур
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