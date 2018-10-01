Первый в России фильм на эрзянском языке "Азор" представят в Финляндии в октябре

САРАНСК, 1 октября. /ТАСС/. Показы фильма "Азор" - первой в России полнометражной картины, снятой в Мордовии на эрзянском языке, - пройдут в октябре в Финляндии, сообщил в понедельник ТАСС автор сценария и продюсер ленты Александр Учеваткин.
"Премьерный показ фильма "Азор" планируется в октябре в Саранске, после чего картину представят в шести городах Финляндии. Это стало возможным благодаря поддержке общества "Финляндия-Россия", - рассказал Учеваткин.
Показы пройдут в рамках Дней родственных народов с 17 по 20 октября в городах Пори, Тампере, Кеми, Куопио, Хельсинки и Оулу, где фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с финскими субтитрами. В России картину покажут в переводе.
Съемки ленты, режиссером которой выступил Виктор Чичайкин, проходили в 2015-2017 годах в Мордовии. В них были задействованы актеры, которые являются носителями эрзянского языка.
Как отмечается на сайте ленты, ее действие разворачивается в 1237 году, во время монгольского нашествия. Главный герой фильма - Азор (в переводе с эрзянского - "хозяин") бежит из монгольского плена и получает от эрзянского царя Пургаза задание, от которого зависит жизнь народа.
Эрзянский язык относится к финно-угорской группе и, наряду с русским и мокшанским, является одним из трех государственных языков Мордовии.