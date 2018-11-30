Дима Билан, Вера Брежнева и "Ночные снайперы" стали призерами "Высшей лиги"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Двадцать российских исполнителей, включая Диму Билана, Веру Брежневу, Лолиту, Елку и группу "Ночные снайперы", стали призерами музыкальной премии "Высшая лига" от "Нового радио", передает корреспондент ТАСС с места событий.

Третья церемония вручения ежегодной премии "Высшая лига" проходит в этом году в концертном зале "Крокус Сити Холл". Главную награду - "Золотую сирену" - получают исполнители, песни которых в этом году лидировали в хит-параде "Высшая Лига" по суммарным показателям: отданным за композицию голосам слушателей, количеству скачиваний, покупок и прослушиваний на интернет-ресурсах. Ведущими церемонии в этом году стали стали актер и телеведущий Вадим Галыгин и блогер Анастасия Ивлеева.

В противовес многим существующим премиям статуэтки получили не только широко известные артисты, среди которых Дима Билан, Вера Брежнева, Ани Лорак, Полина Гагарина, группы "Ночные снайперы", "Руки вверх", но и новички, которые только начинают восхождение на российский музыкальный олимп. Так, "Золотую сирену" получили певцы Макс Барских, Alekseev, группа Rasa и другие. Награду также получила украинская группа Kazka, чье видео за два месяца набрало рекордные 60 млн просмотров на YouTube.

Все призеры в ходе церемонии исполнили песни, которые принесли им успех и позволили оказаться на премии. Многие из них отмечали, что церемония, начиная от стильных декораций и заканчивая яркими выступлениями, становится символом новых течений в современной российской музыке. Так, певец Дима Билан отметил, что все шоу "Высшей лиги" отличаются запоминающимися номерами и живым звуком. Солистка "Ночных снайперов" Диана Арбенина в свою очередь также похвалила премию, назвав ее дерзкой и молодежной.

Хит-парад "Высшая лига" - еженедельная программа, которая выходит на "Новом радио" каждую пятницу. Двадцатка лучших артистов недели формируется на основе предпочтений слушателей. Лучшие исполнители по результатам года попадают в "Высшую лигу", где и получают свои награды.