Наина Ельцина рассказала о дружбе с Галиной Волчек

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Вдова первого президента России Бориса Ельцина - Наина Ельцина, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, режиссер Марлен Хуциев в авторских колонках для журнала "Русский пионер" рассказали о дружбе с художественным руководителем театра "Современник" Галиной Волчек.

"Я ей доверяю свои самые потайные секреты, нет такой темы, которую я не могла бы с ней обсудить. Я знаю, что все, что я ей сказала, она не передаст никому, ни одному человеку. И она знает, что и мне можно доверить точно так же любой ее секрет, и он умрет вместе со мной", - написала Ельцина в колонке "Галя, привет, привет, это я".

По словам Ельциной, Волчек неизменно поддерживала ее в "самое трудное время", в том числе, когда в 2007 году не стало Бориса Ельцина. "У них были с Борей какие-то особые отношения, особая симпатия. Когда выяснялось, что Галя едет к нам в гости, у Бори заранее поднималось настроение, и он не хотел отпускать Галю домой до глубокой ночи. Я счастлива, что у меня есть такая надежная, близкая, щедрая душой подруга", - отметила она.

Тарасова в колонке "Как я к ней прилипла" рассказала о том, как дружба с режиссером изменила ее жизнь. "Игорь Моисеев, мой папа, Галина Борисовна и творчество Майи Плисецкой оказали на меня огромное влияние как на тренера и хореографа. Именно их спектакли, их опыт, их талант и понимание искусства помогли мне стать тем, кем я стала", - написала он.

Волчек она назвала мудрой и доброй, умеющей "проникать в человека". "Она занимает огромное место, не только в моей жизни, а во всей мировой культуре, и мы должны это хорошо понимать. А уж быть ее подругой - это большой подарок божий", - заметила Тарасова.

Марлен Хуциев в колонке "Волчица с Чистых прудов" рассказал о работе с Галиной Волчек и даже о старых обидах.

О режиссере

Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. В 1955 году окончила Школу-студию МХАТ. Через год вместе с Олегом Ефремовым и другими выпускниками школы приняла участие в создании театра-студии, положившего начало московскому театру "Современник". В первые годы работы в театре она играла в спектаклях "Вечно живые", "В поисках радости", "Без креста", "Баллада о невеселом кабачке" и др.

Режиссерским дебютом в театре в 1962 году стала постановка пьесы Уильяма Гибсона "Двое на качелях". Далее последовали спектакли "В день свадьбы", "Обыкновенная история", "На дне", "Принцесса и дровосек". В 1978 году она стала первым советским режиссером, приглашенным в США на постановку пьесы Михаила Рощина "Эшелон".

Среди других знаковых постановок Волчек "Вишневый сад", "Спешите делать добро", "Три сестры", "Мурлин Мурло", "Пигмалион", "Три товарища". Кроме того, будучи художественным руководителем, она инициировала десятки постановок других режиссеров.