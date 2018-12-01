В Италии представили российско-итальянский выставочный проект по опере Пуччини

РИМ, 1 декабря. /ТАСС/. Инсталляция "Ласточка", посвященная одноименной опере Джакомо Пуччини (1858-1924), была представлена в субботу в Лукке, родном городе композитора в итальянской области Тоскана. Мультимедийная или "тотальная" инсталляция, как ее называют авторы, объединила творчество российского художника и скульптора Алексея Морозова, итальянского писателя русского происхождения Николая Лилина и композитора и музыканта Федерико Де Робертиса.

Их инсталляция в выставочном комплексе "Палаццо делле Эспозицьони" в Лукке сочетает разные средства художественного языка - материальные объекты, картины, рисунки и скульптуры, музыку, которые создают декорации к воображаемому пространству. Представлены несколько подлинных документов и автографы самого Пуччини. Как корреспонденту ТАСС рассказал по поводу презентации Морозов, "это произведение современного искусства, вдохновленное оперой "Ласточка". Хотя начиналось все с работы над "Чайкой" Чехова, признался художник.

"Обратиться к "Ласточке", наименее известной и мало исполняемой опере Пуччини, подтолкнуло общение с директором музея композитора", - рассказал он. "Ласточка", сюжет которой в чем-то напоминает "Травиату" (в центре него парижская куртизанка, бросающая все ради любви и ради любви же отказывающаяся от счастья), была впервые поставлена в 1917 году в Монте-Карло и разделила в некотором роде судьбу "Чайки", которая изначально была прохладно принята и публикой, и критикой. Не случайно в центре повествования фигура женщины. "Работая, мы нашли много параллелей с чеховской "Чайкой", а женская судьба - это вообще судьба всего ХХ века", - считает Морозов.

В будущих планах творческой группы поставить оперу, либретто к которой переписал на народном итальянском языке XIX века Лилин, в мраморном карьере в Карраре, том, в котором брал материал для своих творений Микеланджело. Поэтому нынешняя выставочная инсталляция - это только "Пролог", пояснил художник.

Искусство ради истинного искусства

Морозов неоднократно выставлялся в ведущих музеях и частных галереях Италии. Лилин прославился несколькими книгами, включая "Сибирское воспитание", по которому известный режиссер Габриэле Сальваторес снял фильм (Siberian Education, 2012) с Джоном Малковичем. Де Робертис, работающий с современной инструментальной музыкой, является обладателем престижной кинематографической премии "Золотой глобус".

Все трое входят в движение современного искусства Outsiders, объединяющее художников, музыкантов, писателей, разных деятелей искусств, не разделяющих подходов мейнстрима в искусстве. "Мы считаем, что искусство - это всегда новаторство, форма, наделенная смыслом, а не просто форма ради формы", - пояснил Морозов.

Выставочный проект "Ласточка" приурочен к "Дням Пуччини" и проходит в рамках фестиваля "Русские сезоны" в Италии. К его осуществлению причастны множество российских и итальянских культурных учреждений, включая Фонд Джакомо Пуччини, Академию наук и искусств города Лукка, Итальянский институт культуры в Москве, исследовательский центр "Русский мир", фонд "Русский мир", а также почетное консульство России в Пизе и власти Тосканы и Лукки.