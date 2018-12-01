Поэтесса Людмила Свирская стала победительницей фестиваля "Пушкин в Британии"

ЛОНДОН, 1 декабря. /ТАСС/. Поэтесса Людмила Свирская из Чехии стала победительницей завершившегося в субботу в Лондоне турнира поэтов в рамках проходящего здесь фестиваля "Пушкин в Британии". Об этом ТАСС сообщил автор проекта этого фестиваля и председатель жюри поэтического смотра Олег Борушко.

"В этом году создалась уникальная ситуация: примерно через пару дней после того, как 15 ноября закончился прием рукописей, мне пришло сообщение по электронной почте с объяснениями от Людмилы Свирской о причинах, по которым она не успела вовремя подать конкурсную заявку. Я, сославшись на занятость, посоветовал ей сначала прислать мне лишь одну строфу, но после того, как получил ее, заказал уже всю стихотворную подборку. Затем я провел Свирскую в финал турнира, причем уже после того, как на сайте конкурса к тому моменту уже был выставлен список финалистов. И вот в итоге именно она и одержала окончательную победу", - рассказал Борушко предысторию появления в рядах участников турнира поэтов ее будущей победительницы.

Второе место в конкурсе занял поэт Борис Фабрикант из Великобритании, третье - Сергей Крайнев из Сербии.

Церемонии подведения итогов фестиваля была организована в самом центре Лондона, на Трафальгарской площади, в церкви Святого Мартина в полях, среди прихожан которой значатся члены королевской семьи. Кроме объявления тройки победителей были названы обладатели специальных наград.

Приза за лучшие турнирное стихотворение с пушкинской строкой был удостоен Арсений Загаевский из Турции. Приз имени Риммы Казаковой (1932-2008, известная советская и российская поэтесса неоднократно входила в жюри фестиваля "Пушкин в Британии") за лучшее стихотворение о любви получил Сергей Мартынов из Ирландии, а приз зрительских симпатий - Нина Русанова (Испания). Приз председателя жюри турнира поэтов имени филолога и многолетнего генерального директора Всероссийской библиотеки иностранной литературы Екатерины Гениевой (1946-2015) завоевала Ярослава Фаворская из Израиля.

Фестиваль русской поэзии "Пушкин в Британии" проводится в Лондоне с 2003 года, став первой трибуной для поэтов русского зарубежья. В организованном в его рамках турнире поэтов могут принимать участие только авторы, сочиняющие на русском языке и постоянно проживающие вне родной языковой среды, то есть за пределами России. Нынешний фестиваль "Пушкин в Британии" прошел при поддержке Федерального Агентства "Россотрудничество" и фонда "Русский мир".