Театр имени Комиссаржевской покажет спектакль "Матренин двор"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Академический театр имени Веры Комиссаржевской покажет премьеру спектакля "Матренин двор" по одноименному рассказу лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына. Постановка посвящается 100-летию со дня рождения писателя, сообщил корреспонденту ТАСС главный режиссер театра Леонид Алимов, создавший инсценировку по этому произведению.

"Эта "Матренина" история настолько мне понравилась, что с годами я все больше и больше смыслов открывал в ней, все больше и больше всевозможных намеков, ссылок и прямых цитат вычитывал и считывал… Но главную для себя тему в этом тексте я определил моментально - Русская Женщина. Я убежден, что у нас в стране это самое главное богатство и единственная скрепа, которая сдерживает нас всех, наши женщины, которые выигрывают все войны, вытаскивают на себе нерадивых мужей, воздействуют на культуру и искусство, как никто и нигде", - рассказал режиссер-постановщик.

По его словам, "эта повесть еще и об уникальном явлении, которое оказалось возможным только в России - страстотерпцы, святые, и они же - юродивые… Это наш культурный национальный феномен, возникший на основе русского православия". В подзаголовок спектакля вынесены слова "житие праведницы". В главной роли на сцену выйдет заслуженная артистка России Нелли Попова. Своеобразным камертоном ее роли стали слова писателя о своей героине: "У тех людей всегда лица хороши, кто в ладах с совестью своей".

В актерском ансамбле "Матренина двора" - заслуженные артисты России Татьяна Самарина, Александр Вонтов, Евгений Ганелин, Анатолий Худолеев; артисты Светлана Слижикова, Ангелина Столярова, Богдан Гудыменко, Егор Шмыга. Художником-постановщиком выступил Анвар Гумаров.

Рассказ "Матренин двор" был опубликован в 1963 году в журнале "Новый мир", когда его редактором был Александр Твардовский. Эта публикация в пору хрущевской "оттепели" стала большим событием в духовной жизни страны.

Сам Солженицын так написал о своей героине: "Есть такие прирожденные ангелы, они как будто невесомы, они скользят как бы поверх этой жижи, нисколько в ней не утопая, даже касаясь ли стопами ее поверхности? Каждый из нас встречал таких, их не десятеро и не сто на Россию, это - праведники, мы их видели, удивлялись ("чудаки"), пользовались их добром, в хорошие минуты отвечали им тем же, они располагают, - и тут же погружались опять на нашу обреченную глубину".