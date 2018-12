В Южно-Сахалинске стартует фестиваль-школа современного искусства "Территория. Сахалин"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Фестиваль - школа современного искусства "Территория. Сахалин" начинает свою работу в Южно-Сахалинске. В программу вошли спектакли, выставка, концерт, а также образовательная программа, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Территория. Сахалин" объединит в своей программе спектакли, танец, музыку, изобразительное искусство. В Южно-Сахалинске представят свои проекты ведущие российские культурные институции - Государственный театр наций, Мастерская Дмитрия Брусникина, театр "Трикстер", екатеринбургский театр "Провинциальные танцы", Красноярский театр юного зрителя, - рассказали в пресс-службе.

Также в программе - концерт солистов театра "Геликон- опера" и выставка Московского музея современного искусства. "В рамках фестиваля на Сахалине впервые побывает немецкая театральная компания Rimini Protokoll. Она представит спектакль "В гостях. Европа", - отметили в пресс-службе. Важной частью фестиваля является образовательная программа для специалистов культуры и искусства, работающих на Дальнем Востоке.

Одним из ключевых событий станет презентация программы развития театрального искусства в регионах Дальнего Востока, которую на пресс-конференции в понедельник представит народный артист России Евгений Миронов. "Территория. Сахалин" положит начало этому масштабному проекту.

Старт фестивалю даст спектакль-концерт "Ван Гог. Письма к брату", который пройдет на сцене Чехов-центра. Перед зрителями выступят Евгений Миронов и камерный ансамбль "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета. Спектакль, поставленный художественным руководителем театра "Практика" Мариной Брусникиной, основан на письмах знаменитого художника к брату Теодору.

Спектакли с актерами и без

На следующий день состоится показ спектакля "ГрозаГроза" Театра наций в постановке художественного руководителя ярославского Театра им. Волкова Евгения Марчелли. Роль Катерины исполнит актриса Юлия Пересильд. Театр "Провинциальные танцы" в этот же день представит спектакль "После вовлеченности. Диптих. Часть II". Эти показы также пройдут в Чехов-центре.

В программе особо выделяется "В гостях. Европа" - иммерсивный спектакль-квест без актеров. Площадкой для него станет не сцена, а квартиры обычных жителей города. Южносахалинцы смогут принять участие в этой необычной игре с 5 по 9 декабря. Им предстоит искать ответы на непростые вопросы, где сталкиваются политическое и приватное, общественное и интимное.

На сцене Сахалинского театра кукол 4 и 5 декабря состоятся показы моноспектаклей Государственного театра наций из цикла "Наше все...", посвященного ключевым фигурам русской литературы. Народный артист России Авангард Леонтьев представит спектакль, посвященный Чехову, а актер Дмитрий Сердюк - Бродскому.

"Наше все... Бродский" увидят не только в Южно-Сахалинске, но и в Долинске (5 декабря), Корсакове (6 декабря), Невельске (7 декабря) и Холмске (8 декабря).

Все песни только о любви

Гала-концерт ведущих солистов театра "Геликон-опера" состоится 6 декабря в Чехов-центре. В программе "Любовь навсегда", вдохновленной хитом The Beatles - All You Need is Love, прозвучат песни о любви, в разные годы исполнявшиеся такими звездами, как Элвис Пресли, Мэрилин Монро, Стиви Уандер и Тина Тернер.

В концерте примут участие Лидия Светозарова, Мария Масхулия, Виталий Фомин, Константин Бржинский, Дмитрий Скориков, балерина Ксения Лисанская. Режиссером выступил народный артист РФ Дмитрий Бертман, автором аранжировок - лауреат "Золотой Маски" Константин Уманский.

Также в рамках фестиваля покажут спектакль "Алиса" по мотивам книги Льюиса Кэрролла, "Не про это" о природе поэтического мира Владимира Маяковского, "Сказку, которой не было", адресованную самым юным зрителям и рассказанную на языке театра теней.

Лучшие современные пьесы

Еще одной важной составляющей программы фестиваля станут читки лучших пьес современных российских драматургов, отобранных в 2018 году экспертами объединенного конкурса драматурги "Кульминация". Лауреаты этого конкурса не так давно были объявлены в ходе церемонии на сцене московского театрального центра "На Страстном". Лучшей пьесой года стала "Горка" Алексея Житковского из Нижневартовска.

Также пройдут читки пьес "Мания" Олжаса Жанайдарова и "Мама, мне оторвало руку" Маши Конторович, которая была отмечена на недавнем конкурсе "Кульминация".

Текст как основа для визуального

Выставка "Территория слова" начнет свою работу 3 декабря в Литературно-художественном музее книги Чехова "Остров Сахалин". ММОМА подготовил проект специально для Южно-Сахалинска. "Мастера современного искусства активно используют образное значение слова, его возможности в качестве художественного материала. На выставке зритель сможет проследить, каким образом текст становится рабочей основой для самых разных видов визуального искусства, включая объекты и новые медиа", - отметили в пресс-службе.

В экспозицию вошли произведения Казимира Малевича, Дмитрия Пригова, Виктора Пивоварова, Ильи Кабакова и других. Выставка продлится до 27 января 2019 года.

О фестивале-школе

"Территория. Сахалин" - совместный проект международного фестиваля-школы современного искусства "Территория", Сахалинского международного театрального центра имени Чехова и Московского музея современного искусства (ММОМА), который реализуется при поддержке Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. В арт-дирекцию фестиваля входят: народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов, театральный критик, арт-директор фестивалей NET и "Вдохновение", замхудрука Театра наций Роман Должанский, художник, исполнительный директор ММОМА Василий Церетели.