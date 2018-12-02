Премию зрительских симпатий "Звезда театрала" в 11-й раз вручат в Москве

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Лауреаты единственной в России премии зрительских симпатий "Звезда театрала" будут названы в понедельник в Москве. Торжественная церемония награждения по традиции пройдет в Театре имени Евгения Вахтангова и станет одиннадцатой по счету, сообщили ТАСС в оргкомитете премии.

Отличительная особенность "Звезды театрала" заключается в том, что лауреатов по итогам минувшего театрального сезона определяют не профессиональные критики, а рядовые зрители, делая это путем интернет-голосования, которое проходит на странице премии (www.teatral-online.ru/star). Но прежде таким же образом они выдвигают номинантов.

Эта современная технология уже вполне отработана, ведь премия существует с 2008 года. В течение всего сезона любой зритель имеет возможность зайти на сайт премии и предложить в номинанты понравившийся премьерный спектакль, лучшего актера, актрису, режиссера. А под занавес сезона проходит голосование за выбор победителей, пояснили в оргкомитете "Звезды театрала".

География "Звезды театрала" с каждым годом расширяется. Так, в интернет-голосовании в 2017 году приняли участие зрители 85 стран мира. Поклонники театра и за границей могут номинировать и выбрать "Лучший русский театр за рубежом". Шесть лет назад дирекция "Звезды театрала" учредила эту номинацию, которая со временем трансформировалась в Международный фестиваль "Мир русского театра". Проект успешно состоялся в 2017 году в Италии, а в 2018 году прошел в Германии.

Есть у премии и другие спецноминации. В нынешнем году по просьбам зрителей была введена номинация "Лучший театрализованный проект", а ранее - "Лучшая роль театрального актера (актрисы) в кино" и "Любимый театр". Особое место занимает номинация "Лучший социальный проект", которая была учреждена пять лет назад с целью поддержки и продвижения социально ориентированных акций в театрах.

По словам учредителей "Звезды театрала", за время своего существования эта награда присуждена 122 лауреатам и стала "символом непредвзятой оценки, честной победы и общественного признания, потому что ее лауреатов определяет самое массовое жюри - многотысячная зрительская аудитория".

Почетные лауреаты

Лауреаты в почетной номинации "Легенда сцены" определяются без зрительского голосования редколлегией журнала "Театрал" и утверждаются Общественным советом премии, в состав которого входят заслуженные мастера спорта России Илья Авербух и Алина Кабаева, народная артистка СССР Алла Пугачева, летчик-космонавт, Герой России Олег Скрипочка и другие.

В оргкомитете премии напомнили, что самым первым лауреатом в номинации "Легенда сцены" в 2008 году был признан народный артист СССР Владимир Зельдин. Затем эту когорту пополнили другие выдающиеся мастера.

Имена почетных лауреатов "Звезды театрала-2018" дирекция премии уже обнародовала. Согласно ее решению, в этом году в номинации "Легенда сцены" награды будут вручены народной артистке СССР Юлии Борисовой и народному артисту РСФСР Станиславу Любшину.

Лидеры интернет-голосования

Победителями в основных номинациях станут лидеры интернет-голосования. Основных номинаций в общей сложности 14, и в каждой представлено по несколько претендентов. Так, в номинации "Лучший спектакль. Большая форма" будут состязаться "Безприданница" (Театр "Школа драматического искусства" совместно с продюсером Леонидом Роберманом), "Влюбленный Шекспир" (Театр им. Пушкина), "Гамлет" (Театр им. Ленсовета). В категории "Лучший спектакль. Малая форма" соперниками станут "Веселые времена" (МХТ им. Чехова), "Поминальная молитва" (Театр "МОСТ"), "Стефан Цвейг. Новеллы" (Театр им. Вахтангова), "Турандот" (Театр кукол им. Образцова).

В отдельную категорию выделен "Лучший музыкальный спектакль", где за первенство поборются "Нуреев" (Большой театр), "Пиковая дама" (Театр "Геликон-опера"), "Собака на сене" (Московский театр оперетты). Зрители также номинировали "Лучшие спектакли для детей и юношества". По традиции будет определен победитель и в особой номинации, обозначенной как "Лучший социальный проект".

В категории "Лучший режиссер" заявлено три имени: Сергей Женовач (спектакль "Заповедник", Студия театрального искусства); Евгений Писарев (спектакль "Влюбленный Шекспир", Театр им. Пушкина) и находящийся под домашним арестом по делу "Седьмой студии" Кирилл Серебренников, который выдвинут зрителями за постановку спектакля "Маленькие трагедии" в "Гоголь-центре".

Еще одна фигурантка по делу "Седьмой студии" и также находящаяся под домашним арестом Софья Апфельбаум, директор Российского молодежного академического театра (РАМТ), выдвинута зрителями в номинации "Любимый театр/Лучший директор". В этой категории также представлены Театр "Ленком"/директор Марк Варшавер и Театр им. Маяковского/директор Леонид Ошарин.

Самое большое количество претендентов выдвинуто зрителями в актерских номинациях. Так, лучшими в женской роли, по мнению публики, в прошлом сезоне были Екатерина Гусева, Юлия Пересильд, Аня Чиповская, Полина Агуреева, Ольга Прокофьева, Ольга Тумайкина. А пальму первенства за "Лучшую мужскую роль" будут оспаривать Михаил Ефремов, Максим Матвеев, Даниил Страхов, Максим Дахненко, Сергей Маковецкий и Алекандр Ширвиндт. Кроме того, существуют номинации "Лучшая роль театрального актера (актрисы) в кино", куда вошли Данила Козловский, Владимир Машков и Константин Хабенский, а в список актрис зрители включили Ирину Горбачеву, Марьяну Спивак и Алису Фрейндлих.

Кто выйдет победителем в основных номинациях, будет объявлено 3 декабря на церемонии награждения в Вахтанговском театре. Режиссер вечера - Рузанна Мовсесян, ведущими церемонии выступят артисты Ирина Медведева и Валерий Ушаков. "Звезда театрала" проводится некоммерческим фондом культурных и гуманитарных инициатив "Мир театрала" с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.