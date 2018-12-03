Швыдкой: Россия хочет соглашения с США о защите вывозимых на выставки культурных ценностей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россия настаивает на заключении с США межправительственного соглашения о защите культурных ценностей, которые вывозятся из страны на выставки, и с американской стороны есть понимание. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

"Позиция РФ была сформулирована еще в 2012 году, и она крайне проста. Мы считаем, что сегодняшние гарантии, которые выдает Госдеп, - они, кстати, были приняты, чтобы обеспечить безопасность советских выставок в США, - недостаточны именно в силу действующего судебного решения [по делу библиотеки Шнеерсона]. Мы настаиваем на том, чтобы было заключено межправительственное соглашение о защите культурных ценностей, которые будут представлены на выставках в Штатах", - сказал Швыдкой.

По его словам, диалог по этой теме с Вашингтоном не развивался с 2014 года, однако визит российской делегации в США в ноябре 2018 года показал, что "какое-то понимание с американской стороны все же есть".

Швыдкой не исключил, что посетит в феврале 2019 года Даллас, где пройдет конференция по проблематике межмузейного обмена России и США. "Я постараюсь встретиться с коллегами из Госдепа, чтобы обсудить ход работы над упомянутым межправительственным соглашением. Процесс идет, но я не думаю, что он будет простым", - заключил он.

Межмузейный обмен между РФ и США был прерван в 2010 году из-за так называемого дела библиотеки Шнеерсона. В результате полностью прекратился российско-американский обмен экспонатами, так как российские музеи были вынуждены отказаться от участия в выставках на территории США из-за отсутствия защиты от претензий третьих лиц, в ответ американские музеи также приняли подобные решения.

Библиотека Шнеерсона была создана в начале XX века главой общины любавичских хасидов раввином Иосифом Ицхаком Шнеерсоном на основе коллекции, собиравшейся с 1772 года. В конце июля 2011 года суд в США постановил вернуть иудейскому религиозному движению "Хабад Любавич" около 12 тыс. книг и 50 тыс. редких документов из этой коллекции, хранящихся в России, Москва не согласилась с этим решением и выдвинула встречный иск. При этом в 2013 году вашингтонский суд разрешил хасидам взыскивать с России сумму, складывающуюся из штрафов в размере $50 тыс. в день за неисполнение решений суда.