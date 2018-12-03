На Дальнем Востоке запущена программа развития театрального искусства

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Двухгодичная программа развития театрального искусства открывается на Дальнем Востоке - ее началом станет фестиваль-школа "Территория. Сахалин", который стартует в Южно-Сахалинске в понедельник. Программа предусматривает грантовую поддержку обновления репертуара, проведение фестивалей и другие проекты, сообщил журналистам народный артист РФ, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов.
"Программа готовилась еще тогда, когда мы не знали, что 2019-й год станет Годом театра. Она призвана, с одной стороны, объединить субъекты, театры, фестивали, которые здесь уже существуют. С другой стороны - соседство с Японией и другими странами должно способствовать созданию международного фестиваля", - сказал Миронов на пресс- конференции в Чехов-центре в предверии открытия театрального форума.
Программа будет реализована в 2019-2020 годах в городах Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Якутск, Чита, Улан-Удэ и других. Одним из пунктов является проведение фестиваля театров Дальневосточного округа - первый фестиваль состоится в октябре 2019 года, второй - в октябре 2020-го. Местом проведения станет Хабаровск. "Мне кажется, этот фестиваль должен проходить не только два года, а иметь долгосрочную перспективу", - отметил Миронов.
Также запланирован Международный Тихоокеанский фестиваль - он состоится во Владивостоке в сентябре 2020 года и объединит лучшие театры Тихоокеанского региона и Юго- Восточной Азии. Помимо этого на Дальнем Востоке состоятся показы лучших российских спектаклей-номинантов и лауреатов театральной премии "Золотая Маска". В апреле 2019 года показы пройдут в Южно-Сахалинске, в сентябре 2019 года - в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, в сентябре 2020 года - Благовещенске.
Фестиваль-школа современного искусства "Территория" пройдет в 2019 году на Камчатке, а в 2020-м году в Якутии. Участники программы по поддержке театрального искусства в регионах Дальнего Востока: театры Дальневосточного федерального округа, Государственный театр наций, Фонд развития культуры и современного искусства "Территория", Национальный театральный фестиваль и Премия "Золотая Маска", АНО "Фестиваль театров Дальнего Востока".
О фестивале-школе "Территория. Сахалин"
"Территория. Сахалин" - совместный проект международного фестиваля-школы современного искусства "Территория", Сахалинского международного театрального центра имени Чехова и Московского музея современного искусства (ММОМА), который реализуется при поддержке Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. Фестиваль-школа продлится с 3 по 9 декабря, в его рамках состоятся показы спектаклей "Ван Гог. Письма к брату", "ГрозаГроза", "Наше все... Бродский", "Наше все... Чехов", выставка "Территория слова", читки пьес, мастер-классы и лекции.
В арт-дирекцию фестиваля входят: народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов, театральный критик, арт-директор фестивалей NET и "Вдохновение", замхудрука Театра наций Роман Должанский, художник, исполнительный директор ММОМА Василий Церетели.