Фестиваль-школа "Территория. Сахалин" объединил участников из 12 городов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Образовательная программа фестиваля-школы "Территория. Сахалин", который начинает свою работу в Южно-Сахалинске, объединила около 40 студентов из 12 городов Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщил на пресс-конференции народный артист РФ, арт-директор фестиваля Евгений Миронов.
"К нам приехали 40 участников образовательной программы школы-фестиваля из 12 городов", - сказал он.
"Территория. Сахалин" собрала актеров, преподавателей актерского мастерства, театроведов, художников, театральных менеджеров и других специалистов в области искусства, которые в течение недели будут принимать участие в мастер-классах и лекциях. Они приехали из Якутска, Благовещенска, Владивостока, Хабаровска и других городов.
Преподаватели образовательной программы: драматург Марюс Ивашкявичюс, продюсер и драматург Илья Кухаренко, критик, арт-директор фестиваля "Территория" Роман Должанский, один из создателей театра "Трикстер" Вячеслав Игнатов, хореограф, руководитель театра "Провинциальные танцы" Татьяна Баганова и другие.
"Территория. Сахалин" - совместный проект международного фестиваля-школы современного искусства "Территория", Сахалинского международного театрального центра имени Чехова и Московского музея современного искусства, который реализуется при поддержке Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. Фестиваль- школа продлится с 3 по 9 декабря, в его рамках состоятся показы спектаклей "Ван Гог. Письма к брату", "ГрозаГроза", "Наше все... Бродский", "Наше все... Чехов", выставка "Территория слова", читки пьес, мастер-классы и лекции.
В арт-дирекцию фестиваля входят сам Миронов, театральный критик, арт-директор фестивалей NET и "Вдохновение", заместитель худрука Театра наций Роман Должанский, а также художник, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели.